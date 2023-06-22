孙文海悼念外公：你是我最爱的冠军

新加坡艺人孙文海6月22日下午在社交媒体发长文悼念外公。他的外公薛仕雄6月21日过世，享年87岁。

孙文海说：“谢谢你一直以来对我的疼爱! 你是一个有苦自己扛，并且凡事都把家人放在第一位的好爸爸、好公公、好爷爷、好老公！从小我就希望能像你一样好好地照顾家人，你是我一辈子的好榜样！”

因外公爱上歌唱和舞台



孙文海2016年曾告诉媒体，他从5岁开始就立志当歌手，外公是他学习的对象。他在文中提到外公曾在1975年的歌唱比赛《斗歌竞艺》称冠，“1975年，你在电视台主办的《斗歌竞艺》脱颖而出，夺下冠军后也开启了你更爱唱歌的这条路。你的‘爱唱歌’深深地感染了我！我从小看着你在台上的光芒，就告诉自己一定要像你一样，长大后，我真的做到了！”

孙文海在社媒分享外公1990年参加乐龄华语歌唱比赛的剪报。（取自艺人社媒）

孙文海说，每当他有演出或上台主持时，外公都会在台下默默地看着他，“你的笑容，就是对台上的我的肯定和认可！我知道你一定感到很骄傲！其实我小时候也常常跟人家说，我外公是冠军哦！谢谢公公，是你让我爱上唱歌和舞台！”

孙文海与外公之间有很多美好的回忆，包括小时候过生日，外公一定帮他庆生，还有外公总会带着他出国。

称外公为“最爱的冠军歌手”



他在文末说：“我们总会在另一边见面的，你要好好照顾自己，一路好走，不用担心家里。我们会跟你继续学习,，把家人顾好，也把工作做好。最后，我还想说，你是我最爱的冠军歌手。”