周星驰61岁生日许愿“征求一大群美女”

周星驰6月22日过61岁生日。寿星公在IG晒出超厚的剧本，宣布筹拍新片，并公开片名暂定为《少林女足》。

星爷写道：“今天我只有一个愿望，就是能与一大群不同国籍、年轻貌美、身材标致、天资聪敏、体能出众的靓女，一起共度难忘时光，人数不拘，我无惧人山人海，只怕你不够风采！ ”

星爷强调，如果参与招募活动的人修图造假，绝对不会得逞，不只他的团队不会答应，国际社会更不会答应。

港媒求证星爷的助理Chris，开拍新作一事是否属实，Chris证实消息，并回复“以电邮形式全球招募，其他（消息）之后会公布。”