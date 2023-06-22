娱乐吃瓜：MeToo风暴冲翻人设 公众票选“清流”名单

从许杰辉、宥胜、黄子佼到NONO涉性骚扰，再到曾获“杰出青年”荣誉的炎亚纶陷偷拍不雅影片的风波，台湾娱乐圈连日来一波波爆料让人跌破眼镜。紧跟在后头的一句句道歉，却没有解答大家心里的疑问。关注娱乐圈的大众不禁感叹：娱乐圈还有清流吗？

《联合早报》和电台UFM 100.3分别在Instagram（@zaobaosg.entertainment）和6月22日的早班节目《早班GAO GAO》进行民调，试图找出大家心目中的“清流艺人”。综合两份成绩，读者和听众心目中“翻车会让你最崩溃”的艺人，前三甲是林俊杰、周杰伦，以及齐名第三的五月天阿信和刘德华。换言之，这些艺人在大众心目中的形象很优质。

《早班GAO GAO》主持人张承尧受访说，台湾歌手卢广仲有文艺和清新的音乐创作人形象，外号叫小队长，而且外型呆呆的，如果染上腥闻会让他觉得惊讶。此外，他也认为周渝民婚后专注于演戏，很少有负面新闻，形象良好，若翻车也会让人吃惊。

他的搭档丽梅则说，吴尊和林志玲被冠上男神和女神的封号，假如被发现说一套做一套而翻车，她会跌破眼镜。

电台UFM 100.3的早班DJ张承尧和丽梅认为，如果卢广仲（左）和林志玲翻车会让他们跌破眼镜。（艺人IG）

方展发陈泂江形象好

大众投选“哪个艺人翻车会让你最崩溃”，名单中绝大部分是已经结婚生子的男艺人。

新加坡有两名已婚男艺人在大众心目中是好好先生，如果翻车会让人意外，他们是方展发和陈泂江。其中，方展发捐肝给爱妻爱丽的爱情故事轰动一时。

爱丽与方展发同“肝”共苦的爱情故动人；与圈外女友结婚的陈泂江少有负面新闻。（艺人IG）

除了三甲已婚的周杰伦和刘德华，读者和听众投选的已婚男星还有修杰楷、王仁甫、吴尊、林宥嘉、杨祐宁、林志颖、张学友、张家辉，和韩星刘在锡（Yoo Jae-suk）及池珍熙（Ji Jin-hee）。他们当中，有的与初恋结婚，有的爱情长跑多年，还有夫妻共患难的，共同点是出了名的爱妻。

大众投选，如果男神级的孔刘、朴宝剑和言承旭翻车，他们会崩溃。（艺人IG和微博）

此外，和排名三甲的林俊杰和阿信一样，名单上属于单身的男艺人有言承旭、孔刘（Gong Yoo）和朴宝剑（Park Bo-gum），都是让人难以想象会与腥闻沾上边的魅力男神。

歌手演员形象更胜综艺咖？

近日受#metoo风波影响而翻车的台湾艺人大部分是主持人。读者和听众投选“哪个艺人翻车会让你最崩溃”，名单几乎都是歌手和演员。为什么大众对他们印象比较好？

张承尧认为，歌手是个重包装和形象的职业，因此假如人前人后反差太大，比较让人难以接受。此外，比较主持圈，音乐圈或许相对单纯。他说，主持人掌握节目和权利，所以处在有利可图的位置，比较可能也比较有机会“做球”。

张承尧、丽梅和陈丽仪认为艺人的包装导致粉丝对他们有所期盼。（电台提供）

不论领域和男女，电台96.3好FM的陈丽仪理性分析：“大家都是人，都有阴暗面，也会有一念之差而做错事，甚至一错再错，所以艺人也一样。凡是在专业领域很杰出，公认很有才华，可以兼顾家庭，在大家的眼里是好太太好妻子，如果这么一天人设翻车，相信会让很多人没有办法接受甚至崩溃。”

从三甲看好男人定义

综合“哪个艺人翻车会让你最崩溃”民调得票最高的三甲男艺人拥有的特质和条件，大众定义的好男人是时间锤炼而出。他们的私生活必须经得起媒体和大众的打量，他们要有异于常人的才华，还要有接近老百姓生活的实际面貌。

唱作俱佳的林俊杰绯闻女友不少，但从没公开有正牌女友。（林俊杰IG）

林俊杰才子形象鲜明

林俊杰出道20年，有音乐创作天分，擅长多种乐器，也拥有一把动人的嗓音，得奖无数，一直保持正面的音乐才子形象。41岁的他从来没有公开的正牌女友，虽然绯闻女友不少，但流言蜚语似乎不曾打击他的形象和事业。

周杰伦在社媒贴出与昆凌的合照晒恩爱。（周杰伦IG）

周杰伦宠妻一族

和林俊杰一样，44岁的周杰伦的音乐才子形象深入民心。他在2015年和相差14岁的昆凌结婚后育有两女一子。他和昆凌在社媒上分享的家庭生活点滴，营造出他爱妻顾家的正面形象，也让他冠上“妻奴”的称号。

五月天的阿信入行21年来几乎没有绯闻。（阿信IG）

阿信形象干净正派

五月天团员唯独47岁的主唱阿信仍然单身，出道21年来几乎没有绯闻，没有卷入负面新闻，也没有被爆出不良示范。他与五月天一直创作和演唱正能量歌曲，在2017年的《人生无限公司》巡回演唱会后，更在歌迷心中树立了“正能量老板”正派形象。

刘德华2022年在家拖地的视频让人觉得他接地气。（互联网）

刘德华接地气

61岁香港天王刘德华出道41年，是香港影坛循规蹈矩的大哥级人物，也出了名宠粉爱妻护家庭。他虽然曾因疯狂粉丝的行径而受波及，也曾和其他女星卷入绯闻恋情，不过这些都是年代久远的是非。他2022年在家里拖地的视频疯传，不只展露天王接地气的一面，也定义了好男人好丈夫的标准。