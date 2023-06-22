“克浪”音乐节落幕 旺福 温室杂草来新“少说话”

为呈现更多歌曲给新加坡乐迷，旺福及温室杂草不约而同“少说话”。

首届华语独立音乐节“克浪”（CLANG）开跑，七组歌手轮番上阵，在“巴西班让发电厂A”从白天唱到黑夜，吸引2500名乐迷齐聚音乐派对。其中，海豚刑警、麋先生、甜约翰、守夜人和温室杂草都是第一次来狮城表演，而距离旺福和9m88上次访新，也已经是2019年的事了。

旺福——尽量忍住别讲太多

旺福主唱之一的小民（右）及贝斯手推机。（主办方“24owlssg”提供）

总给人带来快乐、童趣氛围的旺福乐团，这次登场依旧活力满满，一共唱了11首歌曲。除了经典曲目《我当你空气》《有星星的晚上》《迷你裙》，更带来2021年发行的《大人大种》《一人一半》，旺福更在台上大呼：“终于有机会唱新歌给你们听了！”

旺福告诉《联合早报》，尽管这不是疫情后第一次出国表演，但他们依旧难掩兴奋，“真的好久没见到新加坡的歌迷，最想念歌迷还有这边的美食。很开心这次来有更多的新歌可以跟大家分享。”被问及为“克浪”做了哪些准备？旺福说，他们话很多，这次演出有尽量忍住不要讲太多话，把时间拿来多唱几首歌。

旺福透露，他们目前正在筹备新的巡回演唱会，同时预告全新单曲也即将发行，希望有机会带新的作品再次回到新加坡表演。

9m88——新加坡的“热”



9m88继2019年后再次来新表演。（主办方“24owlssg”提供）

有灵魂爵士女伶之称的9m88同样诚意十足，带来14首歌曲，一次过弥补过去几年无法来新会粉丝的遗憾。

提及新加坡，9m88的感受是“热”。来新表演前，她特别在服装上做了防热处理，对抗本地的炎热气候。天气之外，9m88也深刻体会到新加坡粉丝的热情，“我觉得大家跟着音乐舞动得很自在，合唱功力也一流，台下的大家给我很多成就感，比2019年的演出更精彩！”

麋先生——犹如见网友

麋先生出道10年首次来新，为“克浪”压轴表演。（主办方“24owlssg”提供）

出道10年，麋先生却是首次来新加坡演出，“这次表演的地方是一个发电厂，舞台却很华丽，整体有种冲突的美感，蛮酷的。”

为初次见面的狮城粉丝做了哪些准备？麋先生说： “因为是第一次来，所以我们在歌单的部分精心设计，希望可以把过去十年所发行的专辑中跳出最精华的唱给大家听，感觉就是10年的精选歌单，很丰富。”

麋先生还把新加坡歌迷形容成“网友”，“很多朋友都是从网络上听我们的歌，我们是第一次见，可是彼此都有一种很熟悉的感觉。他们特别热情，希望之后发了新专辑，可以再来新加坡巡演。”

温室杂草——犹豫是否要说英语



温室杂草是“克浪”音乐节第一组表演者。（主办方“24owlssg”提供）

尽管温室杂草乐团的三名成员都是第一次来新加坡演出，但贝斯手正约其实对新加坡并不陌生。“我是马来西亚出生，在台湾长大，我爸爸是马来西亚人。”这次来新，他也有向团员推荐新加坡的必吃美食。

温室杂草坦言，来参加“克浪”前曾犹豫是否该准备用英语和乐迷们沟通，“因为我们知道在这边大家比较常用英语，但这是我们第一次来，比起英语，更想要多花一些时间、多表演一些歌。”主唱与吉他手“阿J”笑言：“这是我们第一次尝试‘少话路线’，但新加坡的歌迷都很嗨，很热情，我们很享受。”