创作不要想太多 黎沸挥钓鱼时写出成名曲

黎沸挥这半年的IG分享几乎都是旅行照，原来他把2023年定为“旅游年”，除了2月和5月担任巫启贤在本地和马来西亚云顶演唱会嘉宾，就没有公开演唱。为了祝贺《联合早报》百年报庆，他将再次“出关”，接受本报访问时笑说：“除了之前当嘉宾，我今年可能就只有这场演出哦！”

作为创刊百年庆的重点庆祝活动之一，《联合早报》将于7月8日和9日呈献早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，黎沸挥将与另一位本地歌手许美静，以及台湾校园民歌代表齐豫和施孝荣，带来多首经典好歌。

黎沸挥是新谣代表人物之一，说到自己与民歌的邂逅，他分享说：“我以前是听英语歌的，朋友介绍才开始听台湾校园民歌，并注意到很多优秀创作人和歌手。”

后来跟同学组新谣小组，他说：“很多新谣小组还没有自己的创作之前是先演唱民歌，新谣可说是在民歌的基础上发展而来。和民歌一样，新谣也是从校园开始，慢慢百花齐放。民歌是流行歌曲中的一股清流，新谣亦是。”

黎沸挥指出新谣和民歌歌手另一相似之处：“我们没有想要赚钱和大红，所以我们的创作很单纯。”

半小时完成《等你等到我心痛》

直到现在，黎沸挥和老友巫启贤以及陈佳明聊天时仍会感慨，从未想过音乐这条路会走三四十年，还曾开玩笑若能写歌给张学友就不得了，当时自嘲“怎么可能”，没想到后来真的发生，写了《心如刀割》。

黎沸挥说：“音乐就是这样，不要想太多，就专心做，不可能的可能就会发生，现在的人创作歌曲想太多。问”如何不要想太多？”他举例自己的《等你等到我心痛》，原来是在钓鱼的时候写的。

“不是因为鱼儿迟迟不上钩哦，哈哈哈！当时去海钓，鱼竿架好了，就去做其他事情，不知怎的想起曾在一本小说中看到的一句话，‘你知不知道我等你等到很心痛’。我们会说‘等很久’‘等很急’‘等得很辛苦’，很少会说‘等到心痛’，我觉得很特别，又想到几个音符，刚好‘等你等到我心痛’这几个字可以搭进去。”

结束三天海钓回到家，他立刻在键盘上把歌写出来，半小时就完成词曲，后来发表时，一个音符和一句歌词都没改，这首歌亦成了他的成名曲。

记者问他那一次海钓的收获，他说：“很满！”

希望办“不夜城”演唱会

黎沸挥曾与巫启贤、邢增华和陈佳明一起租房子一起写歌，他们把那个地方取名“不夜城”。黎沸挥在IG分享担任巫启贤演唱会嘉宾的照片时，许多歌迷留言敲碗要两人办“不夜城”演唱会。

歌迷敲碗黎沸挥（左）和巫启贤办“不夜城”演唱会，黎沸挥说要好好规划不能急。（取自黎沸挥IG）

对于歌迷的期待，黎沸挥说：“我们有认真谈过，但要好好规划，不能急。”笑说：“当然希望有这么一天，我们两个加起来都120岁了，难不成等到推轮椅上台去？”

谈到看报习惯，黎沸挥主要看早报的娱乐版，也会看新闻和专栏。他现在看电子报，想念以前翻报纸的感觉。他还分享一件感人的事。“我爸过世后，我整理他的遗物时发现，他把我的新闻报道都剪下来收在一个文件夹。他平时对我的工作不闻不问，其实一直默默在支持，我看到剪报时很感动。”

早报演唱会 新台歌手共襄盛举

早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，诚邀读者一同欣赏百听不厌的经典。

早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，演出歌手有台湾校园民歌代表齐豫和施孝荣，本地歌手许美静和黎沸挥，还有多组本地歌手共襄盛举，包括人声乐团“麦克疯”、年仅10岁就在街头表演的黄姿宁、银发族街头表演者“银色组合”，以及电台UFM100.3第一届“街头霸王”冠军苏晟立和亚军Brenda。

早报演唱会的主要赞助机构是面包物语、泰茂栈、华为国际和华侨银行，格力电器为支持伙伴，场地合作伙伴是新加坡体育城。

公众可到河滨走道看演唱会现场转播

早报演唱会入场券每场限量1000张，只开放给早报俱乐部会员免费索取。目前入场券已经被索取完，会员可上网报名列入等候名单，一旦能安排更多座位或有空出来的入场券，会员会收到电邮通知。

VIP会员索票链接：bit.ly/zbconcertvip

一般会员索票链接：bit.ly/zb100concert

索取不到入场券的公众可以到河滨走道（Stadium Riverside Walk）观看演唱会现场转播。

早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”