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创作不要想太多 黎沸挥钓鱼时写出成名曲

罗瑱玲

更新 /
更新 / 2023年6月23日 10:18 AM
发布 /
发布 / 2023年6月23日 5:00 AM
黎沸挥将在早报演唱会带来大家熟悉的歌曲，跟大家一起欢唱。（弹唱人提供）
黎沸挥将在早报演唱会带来大家熟悉的歌曲，跟大家一起欢唱。（弹唱人提供）

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黎沸挥这半年的IG分享几乎都是旅行照，原来他把2023年定为“旅游年”，除了2月和5月担任巫启贤在本地和马来西亚云顶演唱会嘉宾，就没有公开演唱。为了祝贺《联合早报》百年报庆，他将再次“出关”，接受本报访问时笑说：“除了之前当嘉宾，我今年可能就只有这场演出哦！”

作为创刊百年庆的重点庆祝活动之一，《联合早报》将于7月8日和9日呈献早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，黎沸挥将与另一位本地歌手许美静，以及台湾校园民歌代表齐豫和施孝荣，带来多首经典好歌。

黎沸挥是新谣代表人物之一，说到自己与民歌的邂逅，他分享说：“我以前是听英语歌的，朋友介绍才开始听台湾校园民歌，并注意到很多优秀创作人和歌手。”

后来跟同学组新谣小组，他说：“很多新谣小组还没有自己的创作之前是先演唱民歌，新谣可说是在民歌的基础上发展而来。和民歌一样，新谣也是从校园开始，慢慢百花齐放。民歌是流行歌曲中的一股清流，新谣亦是。”

黎沸挥指出新谣和民歌歌手另一相似之处：“我们没有想要赚钱和大红，所以我们的创作很单纯。”

半小时完成《等你等到我心痛》

直到现在，黎沸挥和老友巫启贤以及陈佳明聊天时仍会感慨，从未想过音乐这条路会走三四十年，还曾开玩笑若能写歌给张学友就不得了，当时自嘲“怎么可能”，没想到后来真的发生，写了《心如刀割》。

黎沸挥说：“音乐就是这样，不要想太多，就专心做，不可能的可能就会发生，现在的人创作歌曲想太多。问”如何不要想太多？”他举例自己的《等你等到我心痛》，原来是在钓鱼的时候写的。

“不是因为鱼儿迟迟不上钩哦，哈哈哈！当时去海钓，鱼竿架好了，就去做其他事情，不知怎的想起曾在一本小说中看到的一句话，‘你知不知道我等你等到很心痛’。我们会说‘等很久’‘等很急’‘等得很辛苦’，很少会说‘等到心痛’，我觉得很特别，又想到几个音符，刚好‘等你等到我心痛’这几个字可以搭进去。”

结束三天海钓回到家，他立刻在键盘上把歌写出来，半小时就完成词曲，后来发表时，一个音符和一句歌词都没改，这首歌亦成了他的成名曲。

记者问他那一次海钓的收获，他说：“很满！”

希望办“不夜城”演唱会

黎沸挥曾与巫启贤、邢增华和陈佳明一起租房子一起写歌，他们把那个地方取名“不夜城”。黎沸挥在IG分享担任巫启贤演唱会嘉宾的照片时，许多歌迷留言敲碗要两人办“不夜城”演唱会。

歌迷敲碗黎沸挥（左）和巫启贤办“不夜城”演唱会，黎沸挥说要好好规划不能急。（取自黎沸挥IG）

对于歌迷的期待，黎沸挥说：“我们有认真谈过，但要好好规划，不能急。”笑说：“当然希望有这么一天，我们两个加起来都120岁了，难不成等到推轮椅上台去？”

谈到看报习惯，黎沸挥主要看早报的娱乐版，也会看新闻和专栏。他现在看电子报，想念以前翻报纸的感觉。他还分享一件感人的事。“我爸过世后，我整理他的遗物时发现，他把我的新闻报道都剪下来收在一个文件夹。他平时对我的工作不闻不问，其实一直默默在支持，我看到剪报时很感动。”

早报演唱会 新台歌手共襄盛举

早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，诚邀读者一同欣赏百听不厌的经典。

早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”，演出歌手有台湾校园民歌代表齐豫和施孝荣，本地歌手许美静和黎沸挥，还有多组本地歌手共襄盛举，包括人声乐团“麦克疯”、年仅10岁就在街头表演的黄姿宁、银发族街头表演者“银色组合”，以及电台UFM100.3第一届“街头霸王”冠军苏晟立和亚军Brenda。

早报演唱会的主要赞助机构是面包物语泰茂栈华为国际华侨银行格力电器为支持伙伴，场地合作伙伴是新加坡体育城

公众可到河滨走道看演唱会现场转播

早报演唱会入场券每场限量1000张，只开放给早报俱乐部会员免费索取。目前入场券已经被索取完，会员可上网报名列入等候名单，一旦能安排更多座位或有空出来的入场券，会员会收到电邮通知。

VIP会员索票链接：bit.ly/zbconcertvip

一般会员索票链接：bit.ly/zb100concert

索取不到入场券的公众可以到河滨走道（Stadium Riverside Walk）观看演唱会现场转播。

早报演唱会“传唱百年——当新谣邂逅民歌”

  • 日期：7月8日和9日（星期六、星期日）
  • 时间：傍晚6时30分至晚上8时30分
  • 地点：新加坡体育城华侨银行广场
  • 转播地点：河滨走道（Stadium Riverside Walk）

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