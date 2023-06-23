金马导演游智炜涉性骚性侵 道歉文被轰利用母亲

（台北讯）台湾演艺圈#MeToo事件连环爆，电视剧《地狱里长》导演游智炜遭幕后工作人员指控性骚，《地狱里长》剧组星期四（6月22日）晚发声明，将游智炜除名。

游智炜2005年以《生命狂想曲》拿下第42届金马奖最佳短片，后来执导过长片《摇滚乐杀人事件》。一名女性幕后人员在脸书发文透露，2017年担任《摇滚乐杀人事件》制片助理与后期制片时，某次游智炜迟到5小时才现身，而且是喝得烂醉，游智炜坐在她身边，“突然伸手捏了我大腿根处一把，我当下反应就是立刻站起身，改为坐到剪接师旁边的工作椅上。”

另有一名剧场女演员尤小姐控诉游智炜在看电影时用手指性侵得逞，她说对方突然拿外套盖在她的大腿上，接着触碰她的胸部，然后就感觉到游智炜抚摸她的膝盖并开始往上滑。尤小姐说她反抗，但完全没用，力气差太多，“然后我不知道这个过程有多久，我只知道，他还在笑。”

游智炜称因童年经历 缺乏对爱的正确认识

游智炜星期四晚在脸书道歉，指自己童年跟着做生意失败自杀多次的父母四处躲债，中学毕业就离开父母独自生活，心中充满了寂寞跟孤独，缺乏对爱的正确认识，因此在爱情关系的处理上做错了不少的事。他称不是想拿父母为自己找借口，只是在思考着这一切为什么会变成现在的状况。

游智炜继续写说：“这次深刻发现自己原来是这么糟糕的人，对于所有做错的事真心的向这些女性道歉，非常对不起。接下来会彻底反省，然后尽全力去改变一切不好的自己，并从生活中或工作中弥补，也会尽力思考可以做些什么，才能弥补所有让她们不好受的错误。”

有疑似受害女子在脸书转发游智炜道歉文章怒斥，说受害女私讯向游智炜哭诉质问时，他什么话都没说，直接传一堆自己与病床上的妈妈的合照给受害女看，怒批游智炜道歉文“利用你母亲伤害其他女性跟辩解，你是人吗？”一名女性也说被游智炜硬上后，还被他带去精神病院探望他母亲，发文者强调，手边有大量证据和对话截图。

《地狱里长》最近正在宣传期，除了游智炜被除名，有份演出的许杰辉日前因爆出涉及多起性骚扰纷争，宣布退出演艺事业，《地狱里长》已决定删减他的戏份。