阳光可乐 蔡恩来 差点把厨房“炸”了

本地主持人阳光可乐首次携手本地著名笑星蔡恩来主持最新烹饪综艺《上蔡乐》。

两位艺人每集会向一位国内外烹饪高手拜师、学厨，他们可能是名厨、私厨、家庭煮妇或是煮夫。在经过烹饪高手的指点后，阳光可乐与蔡恩来“现学现卖”联手烹煮符合主题的菜肴“宴请”特别嘉宾。

日前阳光可乐接受本报访问分享录制趣事：“我英语不太好，恩来也不太会说华语，我一开始好担心我们沟通会有问题，毕竟语言不通可能会有误会……但事实上我们有很特别的默契，就是不用说话都知道我们在想什么，我们都觉得很神奇。”

阳光可乐自认英语差，和华语不太“灵光”的蔡恩来在节目上闹了不少笑话。

更有趣的是，阳光可乐和蔡恩来两人都是不会做饭的“厨房杀手”，对此阳光可乐心虚自曝：“我们真的差点把厨房炸了。”

阳光可乐说，有一集两人合作做炸食，结果倒了太多油，加上没注意到食材上还有些水份，倒进油锅里，热油溅得到处都是，“厨房秒变灾难现场！”

更灾难的还是两人之后合作烹煮娘惹菜，阳光可乐说：“娘惹料理要炒峇拉煎、叁峇等酱料，结果我们炒得到处都是烟，呛到全部人咳不停，工作人员都受不了跑出录制现场，我自己也吓了一跳。”

不过阳光可乐声明，拍摄现场绝对安全，因为在场人士几乎都会做饭，“他们会盯着我们做饭，我们一‘闯祸’，他们就赶紧把灭火器拿好哈哈！”

阳光可乐表示拍摄整体还算非常顺利，虽然闹了不少乌龙但还是安全结束了。

节目将于7月12日播出，每集会为大家烹煮不同地区料理如韩国料理、越南料理、西班牙料理、意大利料理等等，共10集。