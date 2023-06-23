马东石《永恒族》后再战好莱坞

（综合讯）电影和娱乐新闻网站“Deadline”报道，马东石将在好莱坞科幻电影“Hell Divers”担任主演和制作人，马东石的经纪公司Big Punch娱乐证实了这个消息。

“Hell Divers”改编自《纽约时报》畅销作家Nicholas Sansbury Smith的同名末世科幻小说，讲述第三次世界大战结束两个世纪后的故事。人类把巨大飞艇作为最后堡垒，环绕地球寻找适合居住的地方，但大多数飞艇已经因为老旧而坠落地面，仅剩的两艘，命运则仰赖一群被称为“Hell Divers”的人。

“Hell Divers”会冒着生命危险跳伞到地面寻找飞艇所需零件，其中的传奇核心人物是Xavier。马东石将饰演Xavier并参与制作。

马东石在2021年上映的电影《永恒族》与Angelina Jolie（安吉丽娜卓莉）对戏，那是他首次闯入好莱坞，也成为Marvel首位韩国籍主角。 对于新片“Hell Divers”，马东石说很荣幸能参与，并称Xavier是一个非常坚韧且细致的人物。制片人也都对马东石的加入感到兴奋，称他具有毋庸置疑的才华和魅力，期待他诠释出Xavier令人着迷的勇敢精神。

此外，马东石将与派拉蒙（Paramount）合作拍摄美国版《恶人传》（The Gangster, The Cop, The Devil），同样担任主演和制片人之一。这部2019年上映的韩片，描述黑帮老大险遭连环杀手毒手之后，与热血警探联手追击杀手犯。