林青霞获颁金马奖终身成就奖

（台北讯）金马执委会星期五（6月23日）宣布第60届金马奖“终身成就奖”将颁发给影坛巨星，也是金马影后林青霞，以及台湾新电影代表人物、金马奖最佳导演与摄影双料得主陈坤厚。

林青霞接获得奖消息说：“非常感谢金马奖颁给我终身成就奖，11月25日典礼当天见。”陈坤厚则说：“不敢当！从事电影工作已60年，很感谢一起工作的上千位伙伴，以及一路指导的前辈们。”

林青霞1973年以琼瑶的电影《窗外》正式出道，这部影片当时虽然无法在台上映，但她仍以其他作品迅速蹿红，在爱情文艺片全盛时代堪称首席女星，多部改编琼瑶小说的电影，如《我是一片云》《月朦胧鸟朦胧》《雁儿在林梢》《一颗红豆》等，更是大卖。

即使台湾文艺片没落，林青霞依然在香港其他类型影片创下佳绩，代表作有《警察故事》《刀马旦》《今夜星光灿烂》等。她还跨足武侠世界，以《笑傲江湖之东方不败》和《新龙门客栈》颠倒众生，更在王家卫的《重庆森林》和《东邪西毒》让人耳目一新。期间，她还成功挑战《暗恋桃花源》的舞台剧与电影版。

以《滚滚红尘》荣登金马影后

林青霞曾以《碧血黄花》和《慧眼识英雄》提名金马奖，并以《滚滚红尘》荣登第27届金马奖最佳女主角宝座。

从明星到影后，林青霞不仅展现了丰沛的表演能量，经历各种考验屹立不倒的巨星魅力，更是一个传奇。她近年虽然淡出影坛，专心写作，一举一动仍是影迷焦点。

今年适逢林青霞首部电影《窗外》问世50周年，她在此时获“终身成就奖”，意义非凡。

陈坤厚曾获最佳导演和最佳摄影

陈坤厚感谢一起工作的上千位伙伴，以及一路指导的前辈们。（互联网）

另一位得奖者陈坤厚，1960年代以摄影入行，从助理做到摄影指导，1970年代起独当一面，摄影代表作包括宋存寿导演的《母亲三十岁》，李行导演的《汪洋中的一条船》《小城故事》《早安台北》《原乡人》等。1980年代初期，陈坤厚与侯孝贤合作无间，为侯孝贤的《就是溜溜的她》《风儿踢踏踩》《在那河畔青草青》《儿子的大玩偶》《风柜来的人》《冬冬的假期》掌镜。

陈坤厚也执导了《天凉好个秋》《俏如彩蝶飞飞飞》《小毕的故事》《小爸爸的天空》《结婚》《最想念的季节》《桂花巷》《春秋茶室》等片。其中，《小毕的故事》获得金马奖最佳剧情片，陈坤厚也获颁最佳导演。陈坤厚也曾以《汪洋中的一条船》和《结婚》得到两座金马奖最佳摄影。