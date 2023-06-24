纸房子：韩国篇2

Money Heist: Korea – Joint Economic Area

Netflix已上线



翻拍自西班牙神剧《纸房子》，第2部由原班人马刘智泰、全钟瑞、朴海秀、李元钟、金智勋出演，新角色“首尔”则由林知衍演出。剧情将揭露强盗团如何将4兆韩元偷渡出去，以及角色们的感情线发展，还有最后的胜利者会是谁。第2部更多刻画韩国与朝鲜的对立局势，以及政治与经济利益的冲突。



仙女榴梿

Durian’s Affair

Viu 24日首播



奇幻浪漫剧，讲述月蚀之夜，美貌如仙女的杜榴梿（朴柱美饰）与金素苧（李多妍饰）婆媳两人，突然从200年前的朝鲜王朝穿越到2023年的财阀丹家，并与男主角之间展开了一段错综复杂的爱情故事。谈吐温婉的杜榴梿是“外柔内刚”的女性，她与丹至勘（金敏俊饰）、李恩星（韩多感饰）有意想不到的三角关系。



古惑仔：江湖新秩序

CH CM+（新电信Ch571） 晚上9.00



《古惑仔》电影的翻拍版，大天二（何浩文饰）的表妹美霞被药王等轮奸至死，大天二和好友浩南（罗仲谦饰）、山鸡（梁烈唯饰）、包皮四人为了报仇，在街上围斩药王。药王的老大坤（沈震轩饰）为了面子，找人袭击浩南等，逼得他们不得不投靠坤的死对头大佬B（黄贯中饰）。