做“无声”TikTok直播被发掘 陈昱仁无心插柳入行

25岁的新加坡新晋艺人陈昱仁原本只是一个TikTok大学生用户。某天，他为了克制滑手机的欲望以便专心念书，于是在TikTok开直播拍下复习过程。他认为这个方法有两个优点：一、手机用来开直播，就不能滑手机了；二、有那么多网民盯着看，他会更加把劲念书。

他在直播中一言不发，却成功吸引到网民的目光，还被经纪公司TCP Artistes看上，成为公司首个从TikTok发掘的艺人。从未想过当艺人的陈昱仁，无心插柳进入演艺圈。

演出BL剧反应佳开拍第二季

2023年3月中，陈昱仁到菲律宾拍摄BL校园网剧“The Day I Loved You”，在剧中饰演新加坡交换生，是该剧的主角之一。剧集线后反应不错，将开拍第二季。

陈昱仁在电话访问中告诉《联合早报》，那是他第一次去菲律宾，12天的拍摄期紧锣密鼓，所以没有时间四处逛。他说：“完成菲律宾的拍摄后，我得赶回新加坡上课，因为这样，拍摄时间有点紧。工作人员和艺人都很专业，虽然每天的拍摄时间很长，但所有演员都把台词背得很好，大家都笑着鼓励对方，很有团队精神。”

陈昱仁是菲律宾BL剧“The Day I Loved You”的主角之一。（TCP Artistes提供）

2022年12月，菲律宾经纪公司的经纪人来新跟TCP Artistes洽谈公事，当时对陈昱仁印象深刻，回国后向制作部推荐陈昱仁演出剧集。

演出男男恋BL剧，陈昱仁认为：“新加坡电视频道没有这类剧集，所以收到剧本时，觉得兴奋，因为有机会尝试在新加坡没什么机会拍的剧种。”

已获本地华语剧试镜机会

陈昱仁是国大心理学系的学生，再过一个月就正式毕业了。他告诉记者，毕业后会投入演艺圈的工作，“我在新加坡只拍过几部微电影和网剧，还没有更大（规模）的作品跟大家分享，可以的话，我希望演出8频道或5频道的戏。”

陈昱仁用华语做访问。华语不是他最常用的语言，但他胜在肯说敢讲，间中还穿插了成语。经理人说，陈昱仁已获得本地华语剧的试镜机会，公司也安排他上中文课。

让陈昱仁分析自己的优缺点，他说：“我很敢于尝试新事物，是一个蛮有自信的人。要进步的是语言，演英语剧也会遇到一些问题，因为我有时咬字不清。”

对于他入行，家人的反应是？陈昱仁说，妈妈很支持他，“我选择读心理学，她说没问题，现在当艺人，她也说可以。我觉得，她挺以我为荣的，我有作品播出或有任何活动，她都会在脸书转发消息，是个可爱的妈妈。”