永山瑛太演技迷人　日本娱乐圈后浪推不走前浪　

日本娱乐圈新人辈出，但还是有一些后浪推不走的前浪，这些年龄超过“四张”的前浪包括永山瑛太、唐泽寿明、竹野内丰、阿部宽、木村拓哉、反町隆史和福山雅治等。

永山瑛太饰演老师到孩子学校取经

40岁的永山瑛太在17岁时以杂志模特儿的身份出道，由于外形俊秀，很快参演电视剧，《再见，小津老师》《水男孩》等让他施展演技，2006年更以小提琴手角色在《交响情人梦》中大放异彩，逐渐站稳了日剧一线男星的地位。他也被日本的国际大导是枝裕和相中演出康城得奖电影《怪物》（Monster）。

永山瑛太用演技迷倒众人，是低调却独具气质的男神，他在《怪物》中演出热血但却被命运玩弄的老师。他在接受《联合早报》电邮访问时说：“ 拍摄此电影时，我的孩子分别在念五年级和三年级。我问他们对老师的感觉如何，当我去他们学校参加运动会和参观教室时，我观察老师的肢体语言，如何使用他们的声音，以及他们内心的感受，来揣摩我的老师角色。”

他说教师也是人，当他意识到片中的自己不能平等地对待所有学生，而认为谁比谁好时，他会恨自己，“这是我诠释这个角色的挑战部分。”

影片让人看到老师的压力不乏来自于学生家长，现实中永山瑛太又是怎样的家长？他说：“我是感谢学校的。”

他片中与不少童星互动，他说：“孩子不会复制同样的表演方式，总是向我展示他们大胆的演绎，所以我能以全新的心态拍摄每个镜头。”

谈到与是枝裕和合作是否有压力？他说：“是枝裕和总是热心地关注着我，我感到舒适，可以全心投入表演。”

熟男明星独特魅力无敌

其他熟男明星与永山瑛太的风格虽不同，但都散发出自己独特的魅力。

竹野内丰的眼神仿佛有故事。（取自互联网）

竹野内丰（52岁）

竹野内丰出道前想当演员，但没有门路唯有先当模特儿，进入演艺圈后连续演出的两部日剧《白色之恋》《长假》让他知名度大开，《海滩男孩》更让他成为一线红星。竹野内丰蓄胡造型帅气带雅痞味，眼神忧郁，仿佛有故事，难怪虏获不少粉丝之心。

阿部宽（左）在《比海更深》演出转当侦探的潦倒作家。（黄金戏院提供）

阿部宽（59岁）

阿部宽刚出道是走日系美男风，越老越粗犷，他曾以《熟男不结婚》获得日剧学院奖男主角奖。他与是枝裕和多次合作，不论是《比海更深》的潦倒作家转当侦探的中年男，还是《步履不停》的失业汉，都有精彩的演出。他2022年就推出《我会忘记一切》等五部影视作品，依然多产。

唐泽寿明越老越有魅力。（互联网）

唐泽寿明（60岁）

年轻时的唐泽寿明是美颜盛世，因为想要当演员而高中肄业，参演多部脍炙人口的电视剧如《壮志骄阳》等，也演过《20世纪少年》等电影 。如今的唐泽寿明散发熟男魅力。

《风间公亲-教场》由木村拓哉主演。（互联网）

木村拓哉（50岁）

日剧迷爱以“大神”来称呼心目中的偶像木村拓哉，木村拓哉也开启了很多华人地区早期的哈日风气。从1990年的电视电影“About Her Brother”到2023年的《风间公亲-教场》，他一直有影视作品推出，当然也演过王家卫的《2046》等电影。

反町隆史（左）被狗仔拍到与妻子松岛菜菜子约会。（互联网）

反町隆史（49岁）

反町隆史因1997年的日剧《海滩男孩》跃升为一线男星， 曾来本地拍摄杜琪峰的《全职杀手》，新剧“Stand Up Start”2023年初才推出。反町隆史与松岛菜菜子结婚22年，育有两女，两人多次被传离婚，但近日两人被日媒拍到一起出外放闪，还在咖啡厅共饮一杯饮料，感情依然在。也许两人明白分开时各自强大，合体时天下无敌，尤其是商业上的价值。

《神探伽俐略》福山雅治（左）协助警方破案。（创艺电影提供）

福山雅治（54岁）

高中毕业后在电力公司上班 ，四个月之后辞职去追求音乐梦，先在东京披萨店打工等，后来参加经纪公司Amuse的“10部电影主角选拔”而出道。他是影歌视三栖红星，《神探伽俐略：沉默的游行》《我的意外爸爸》等电影都让人回味。