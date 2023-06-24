李国煌遭炮轰不回应　NONO未被调查

新加坡天王李国煌因在电台节目《玉建蔡煌崇》谈论NONO（陈宣裕）的腥闻时，提到NONO的太太可以给他最大的力量，因为女人的事情，要让女人去解决。他进而举例香港女艺人郑秀文原谅2019年偷腥丈夫许志安说，如果连自己的太太都可以原谅他，为什么这个社会不可以？李国煌的说法随后遭到读者炮轰，但他没有回应。

有数名读者在《联合早报》娱乐版热线栏目《观众大声说》留言批评李国煌说，难道只要太太肯原谅，就可以在“社会”上为所欲为？NONO的太太无法感受受害者的阴影和痛苦，如果受害者是李国煌的亲人，他能说得如此轻松吗？李国煌为友人说话，对痛苦的受害人缺乏同理心，他只说NONO“有错就要去面对”，但NONO并未诚心面对，至今都没有对受害者正式道歉。”

另有读者认为李国煌举例失当。许志安是出轨，NONO性侵若属实是刑事案，必须接受法律制裁。

《联合早报》星期五（23日）联系上李国煌的经理人，对方回复，李国煌说不回应。经理人也认为不论李国煌说什么，对读者来说都是不对的。

李国煌22日在电台节目结束后接受本报的访问，他也认为NONO应该好好面对，要对得起家人，对得起受害者。

网民：小红老师等人为何不提告？

NONO近日被网红“小红老师”爆料性骚扰约20人，甚至性侵两人。NONO虽宣布暂停演艺工作反省，但未对受害者道歉，也没受到调查。

对此，台北地检署说目前案件发生过程时间都不明确，属于“案由、案情不明”状况，有被害人提告才会列“他”案依法办理。地检署鼓励被害人勇于出面提告，提供更详细的事证。

有不少网民好奇小红老师等人为何不提告？是否另有隐情？质疑在等封口费？小红老师回应：“我不需要钱。”反击说：“这不是很好笑！请你别再伤害受害者，如果不是#metoo运动关系，如果不是有第一个出来，很多人会把这种事带进棺材里的。以前风气和现在不一样。”