剧中互相伤害 李恩泉Yeri剧外成好友

韩星李恩泉（Lee Eun-Saem）与女团Red Velvet成员Yeri（金艺琳）应tvN邀请来新加坡会粉丝，同时宣传她们主演的电视剧《清潭国际高等学校》（Cheongdam International High School）。两人星期五（6月23日）各以一身黑与白亮相，展现不同的魅力。或许是第一次来新宣传，记者会上两人的表情羞涩，李恩泉还忍不住笑场，非常可爱。

李恩泉拍照时忍俊不住。（龙国雄摄）

然而，这并不是李恩泉及金艺琳首次来新。李恩泉透露自己4月时曾来狮城旅行。无独有偶，金艺林也刚好曾在4月底随团体Red Velvet来新巡演。

清潭洞位于首尔江南区，是韩国著名的商业中心，也是首尔著名的富人区。《清》讲述一个贫穷的女高中生，在转学到贵族学校后，与财阀三世展开激烈的斗争。李恩泉饰演来自贫困家庭的金惠仁，因偶然目睹女学生坠楼而得以换取“走后门”的机会，进入贵族学校就读。金艺琳在剧中则是含着金汤匙出身的白济娜，在学校可以横着走的女王。

因戏结缘成同龄好友

金艺琳（左）与李恩泉（右）戏外成为好友。（龙国雄摄）

戏里两人的关系剑拔弩张，不乏欺负、折磨，甚至有打起来的情节。戏外，同为24岁的两人却成了好朋友。金艺琳说：“或许是因为同龄的关系，我们很快就变熟了，拍摄时很依赖对方，没有戏的时候我们会一起去吃好吃的，也会和大家一样去自拍馆拍照。”就连在记者会前，这对好朋友还一起相约在酒店泳池游泳。

李恩泉与新加坡的媒体打招呼。（龙国雄摄）

曾演出《衣袖红镶边》《僵尸校园》等作品的李恩泉这次在《清》诠释起与自身个性完全不同的角色。她分享：“金惠仁比较自我、冷静、有防御性，我的性格比较顺其自然。因此我看剧本时也会疑惑，‘她怎么会做到这个程度？’但在和导演讨论，就会更理解并发现这个角色的迷人之处。”

回想起拍摄点滴，李恩泉透露该剧是在寒冬下拍摄，当时她的戏服内贴满暖暖包御寒，更笑言“校服感觉快要炸开似的！”不仅如此，剧中金惠仁被同学霸凌，因此有不少你追我跑的桥段。她也为此在体能上特别做锻炼，应对每一场动作戏。

女偶像挑战演恶角



金艺琳是女团Red Velvet的“忙内”（年龄最小的成员）。（龙国雄摄）

歌唱、演戏两头烧的金艺琳首次挑战恶角，其中最大的挑战便是说话的口吻和拍摄时间。她解释：“白济娜说话的语气、语速都和我很不一样。因此我需要花时间去学习、揣摩这样背景的人，会用什么方式来说话。”她也透露，剧中有很多场景都是在名牌店或高档餐厅。为避开人潮，拍摄时间多为深夜或清晨，对体力而言是一大考验。

女团Red Velvet给外界的印象是甜美可爱，会否担心角色影响到形象？金艺林回答：“我不确定大家会怎么看，但我想要通过戏剧来呈现自己在舞台表演以外的不同面向，希望我有做到。”她回忆起第一次看到剧本时，完全停不下来，迫不及待想要知道故事发展，“真的很有趣，当时就有很强烈的感觉想挑战这个角色。”

《清》每逢星期三晚上8时，在tvN Asia频道 （Singtel TV CH 518, StarHub TV CH 824）播出。