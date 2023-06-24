大小S与瘦子喊告 葛斯齐爆料或面临2官司

（台北讯）大小S近日遭台湾资深狗仔葛斯齐指药头都认识她们，还称药头说汪小菲的爆料（指姐妹俩吸毒）是确实的，对此大S的经纪人发声明驳斥并称已请律师搜证。小S23日深夜透过脸书说，和姐姐大S正式对葛斯齐提出告诉。

黄子佼卷入性骚风波后，还一连爆料多名艺人过往事迹，其中提到大小S与具俊晔吸毒，随后大小S发声明驳斥。不过葛斯齐又在节目上称，不只一个药头认识大小S，甚至“汪小菲的爆料都是确实的”，在酒店遇到大小S的药头“还说药是透过一位黄姓艺人转手给她们，不过不是黄子佼。”

对此，大S经纪人驳斥，大家以常识想想，如果长期天天用药的话，有可能20年间直到大S离婚之前，完全没有吸毒传闻吗？这20年姐妹俩天天用药的情况下外表会长成什么样？还能够思路清晰照常主持节目、出席代言活动？更不用说还参与了2部实境节目录影，被数十台机器24小时拍摄着？

小S深夜在脸书发声明，指葛斯齐言论未经查证，已严重侵害大小S名誉，经纪公司已委托律师搜证并尽快提告。“因此若再有任何媒体捕风捉影引述不实报道，侵害大小S之名誉者，其将委任律师立即采取法律追诉程序，绝不宽贷。”

瘦子被指性侵，经纪公司决定提告。（取自脸书）

葛斯齐面对被告，可能不止一桩。他21日在直播中找来匿名S小姐的酒店小姐指控歌手瘦子性侵，后者的经纪公司发出律师声明，强调葛斯齐跟S小姐未经合理查证及平衡报道，即以片面之词指控，决定对两人依加重诽谤罪提告。葛斯齐回应自己未陈述任何细节，仅以查证角度采访S小姐，怎料却沦为被告。

葛斯齐22日在脸书发文：“本人并未陈述任何细节及观点，仅以疑问查证角度采访受害者。”并表示在直播现场有请到律师说明MeToo相关法律知识，也没有强求受害者出面或指使对他人进行指控。他强调已跟爆料的S小姐说清楚，在无证据的情况下，后续可能会需要面临法律责任，才开始采访提问，完全无法接受连带成为被告。

对于S小姐的指控，瘦子所属经纪公司22日委托律师发出声明，表示葛斯齐的直播践踏当事人的人格跟名誉权，以及所衍生的演艺工作权益，并强调不能依单方面的说词，作为刑事判决认定有罪的基础，此事早经法院着有判例。经纪公司也指葛斯齐提及现场有另一人，却未经查证便妄自报道，因此综合上述，决定对葛斯齐及S小姐提告。经纪公司也强调：“MeToo是个好运动，但在MeToo身上泼脏水，甚至利用，这类行为完全不能被原谅。”

据壹苹新闻网报道，律师陈顶新认为，葛斯齐上节目的爆料内容虽涉犯诽谤罪，但若被法院认定事涉公益，或能证明为真实，又或依取得证据客观上合理相信为真者，不予处罚。