国泰客机紧急刹机事故 李施嬅发现场视频报平安

24日凌晨，一架国泰航空CX880客机在香港国际机场准备起飞时，其中一个轮胎发生故障，须即时停止起飞并进行紧急疏散，李施嬅刚好也在机上。经历了事发时惊险的一刻，她通过视频转播现场情况，也向大家报平安：“今晚这班飞机……感恩大家都平安。平安回家了。”

发生事故的国泰客机，原定由香港飞往美国洛杉矶，但准备起飞时，机组人员侦察到技术故障，即时停止起飞。机师把飞机驾回登机闸口，打开逃生滑梯，让乘客通过6个舱门的逃生滑梯紧急疏散。据知有11名乘客沿逃生梯滑落地面时受轻伤入院，李施嬅则平安离开现场回家。

从李施嬅的视频中，可见飞机逃生滑梯打开，消防车和救护车都到场，机上乘客都能保持镇定，秩序井然地下机，之后在机场等候指示，也有医护人员为伤者处理伤口。

李施嬅安然回家后上载视频说：“我平安回到家了，先报个平安。今晚好惊险，在跑道的飞机很高速（移动）的时候，无端端踩煞车器停住，东西都跌下来，人人都很惊慌。跟着空姐跟机长说要疏散撤离时，大家都很紧张大叫，（现场）很混乱，令到我整个人都震动起来，那一刻好惊吓！”

“跟着滑梯即刻弹了出来，我们要滑下去，很多人就受伤了。好感恩机长在准备起飞前发现问题，然后刹停，就没起飞到。如果起飞了可能更麻烦。真的非常感恩。”