在迪拜商场外自拍 陈彦维被带到保安室“关”两小时

新加坡主持人、YouTube频道“怪咖”成员陈彦维（小二）4月底到迪拜出席网络内容创作者的活动，4月27日在迪拜购物中心（The Dubai Mall）外自拍视频时，购物中心的一名保安人员声称陈彦维的自拍行为“不合法”，把他带到保安室并三度扬言要报警。

陈彦维6月24日接受《联合早报》电访时说，事发当日，他手握小型数码相机走进迪拜购物中心，工作人员告知，商场内不可使用数码相机拍摄。陈彦维于是步出商场，在商场外用相机自拍简单的游记视频。周围也有很多人使用手机自拍。

他拍摄时，先有一名商场的男保安向陈彦维了解他在拍什么，不久后，第二名男保安走过来，态度不友善地说不能使用相机拍摄，也不能把拍摄内容上传到社媒。

陈彦维跟保安解释，他的相机只是一般的数码相机，自拍画面几乎是他的大头画面，社媒是个人账号，并指出旁人也在用手机拍视频，并上传到社媒。陈彦维向保安们表明，他理解商场有商场的规矩，如果不被允许，他会当下把视频删除。

陈彦维在IG谈迪拜事件，他说，当时用手中的数码相机在迪拜购物中心外自拍。（取自艺人IG）

不料，不友善的保安指陈彦维的行为不合法，也指周围其他人的自拍行为也不合法，并把陈彦维带到保安室。途中，陈彦维听见保安三度扬言要报警。

在保安室里，一名男经理前来关切情况，并询问陈彦维的职业、看了他的社媒等，“经理对我说，他觉得用相机拍摄和上传社媒没问题。”之后经理向保安了解情况，“但他们在外面聊，我听不到他们讲什么。”不过，保安后来在陈彦维面前，矢口否认说过要报警。

陈彦维在保安室待了两小时，当下觉得莫名其妙。经理和保安进进出出，经理后来告知陈彦维，那名保安已下班，离开了。经理也说，会给予解释。事发近两个月，陈彦维未获得任何交代。

陈彦维说，除了这起事件，为期一周的迪拜之旅相当顺利。

《联合早报》24日早上电邮迪拜购物中心了解事发经过，暂未获得回应。