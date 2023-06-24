MeToo风暴延烧两男星 控诉者一神隐一轻生获救

（台北讯）台湾演艺圈“#MeToo”风暴持续延烧，台剧《人选之人：造浪者》男主角黄健玮和资深男演员廖峻都分别卷入性骚风暴，被指控“趁机性交”及性侵不遂。两个发出指控的女性，在新闻曝光后，一个轻生但获救，一个则被挖出黑历史而神隐。

黄健玮日前透过经纪人回应“绝无违法之情事”，并对不实指控称会委托律师进行后续法律动作。发文控诉黄健玮的女子无法接受黄否认指控，加上部分酸民恶意留言，情绪崩溃，于20日凌晨轻生，所幸被老公发现，急救后救回一命。

女子受访时透露，她和黄是在剧组认识，某次剧组下榻某旅社，收工后她独自回房准备休息，黄来找她去唱歌，她当下说吃安眠药准备休息了。女子称很后悔让对方知道吃安眠药一事，让对方有机可趁。她对当天的记忆就是黄来找她，醒来时自己一丝不挂在床上，事后她问黄当天发生了什么事？黄承认两人发生关系，并反问她若不愿意为何不叫，但她根本没有当时的记忆。

女子后来了解，黄的行为可构成“乘机性交罪”，而近期“ＭeToo风波”受社会关注，所以她决定鼓起勇气发声，将隐忍已久的事讲出来。她说，若当时清醒，一定会明确拒绝。

针对指控，黄健玮日前透过经纪人发声否认，20日正式透过律师发声明，指爆料内容不实，将委由律师进行后续的法律动作。24日，黄健玮知悉该女子轻生获救，透过经纪人表示“深感遗憾”，但事情已交由律师处理，不再对此回应。

另一方面，以性感身材、小提琴才艺吸引粉丝关注的网红女艺人李伊妍，日前在社媒发文称遭某资深男艺人性侵未遂，虽未点名而只写出中风、有儿女、脸书由儿子管理等线索，但当网民询问是否“廖X”时她却默认。

新闻发酵后，廖峻由儿子陪同赴警局提告讨公道，强调自己只见过李伊妍2次，且是因当年看她陷入困境想卖小提琴，所以主动拿出4400新元帮忙，约在咖啡馆给钱，当时她还带妈妈同来。他听她说会拉二胡，还介绍给一个制作人，就这二次碰面。“被她讲成这样，虽然她否认在讲我，但已经造成我个人的名誉伤害。”并批对方想红想疯了，他只好提告自清。

李伊妍遭网民疯狂洗版，要她讲清楚指控何人，但她只是狂删留言删不完，最后紧急关闭各社媒避风头。

但有人挖出媒体报道，指她曾经劈腿脚踏多条船、拿父亲开刀为由诈骗男子金钱在2014年遭判刑等黑历史。报道中，有受访者爆料，李伊妍惯以结婚为前提接近男性交往，若男方无法再提供金钱就找借口翻脸、分手。