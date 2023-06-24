爆料扯出女儿暗恋许光汉 吴宗宪47字轰黄子佼

（台北讯）黄子佼日前在直播视频中默认性骚扰丑闻，更点名多名艺人的不堪过往，其中一句“在Sandy（吴姗儒）家，大鹤（林鹤轩）哭着回去”，直指演艺圈中假面的人很多。24日，台媒爆出这句话似乎是和吴姗儒昔日暗恋许光汉有关。

黄子佼近日卷入性骚扰风波，遭网民指强拍裸照，对此他发布三段视频回应，先是承认做过不好的事，接着反问谁没有过去，谁没有伤疤，将矛头指向大小S、曾国城、陶晶莹等十多名艺人。视频中他短暂提及“在Sandy家，大鹤哭着回去……我不知道发生什么事……我都不知道啊，大家其实不都一样，都是假面嘛！”由于没说前因后果，被大众忽略，但有周刊继续追查爆出内幕。

据报道，吴姗儒在婚前一度和现任老公分手，期间为了认识许光汉，便约许光汉的前同学大鹤来家中聚会，席间请他帮忙传讯跟许光汉表达欣赏之意。没想到许光汉仅回了一个贴图，让吴姗儒尴尬恼怒，反追问大鹤的隐私，接着威胁大鹤不能将这件事情跟别人讲，因此被传成大鹤从吴姗儒家哭着回去。

对此，吴姗儒经纪人已经否认，大鹤经纪人也称和吴姗儒没有不愉快的事情发生。吴宗宪则回应：“哇……这些人编故事、传假讯息再恶意流传，然后辗转到了佼佼口中⋯⋯我就跟你说家教这件事很重要啊。”他接着批：“黄子佼这是演艺圈里面最喜欢散播这些东西的人啊⋯⋯结果自己的头脑盛载了太多，自己的道德观又有巨大的问题，直接就应验了尼采的那一句话：‘上帝要毁灭一个人必先使他疯狂。’但是传递这一个假讯息出去的大鹤，那可就不能作壁上观了⋯⋯”

他还说吴姗儒得知事情后，轻松看待，“只是淡淡的说了声‘这是什么怪新闻啊？’”