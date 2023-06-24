广末凉子出轨对象连环爆 仍“带笑参加孩子家长日”

（东京讯）42岁“三宝妈”广末凉子（Ryoko Hirosue）被爆出轨米其林主厨鸟羽周作（Shusaku Toba）后，她认了之后经纪公司直接宣布她“无限期活动休止处分”，其丈夫Candle JUNE更开记者会证实两人已在谈离婚。广末凉子过后又被爆曾出轨佐藤健（Takeru Satoh）及一名韩星，丑闻不断。不料，身陷丑闻的广末凉子仍照常出席孩子的学校活动，有目击者指出她脸上挂着笑容毫无异样，令人意外。

据日媒报道，广末凉子在爆出丑闻后，演艺工作停摆，为了孩子照样出席公开活动，被目击参加孩子小学的家长参观日，整个人脸上都挂着亲切笑容，加上穿搭时尚，格外受瞩目，一点都不像是事业、家庭面临危机的状态。

广末凉子（右）曾与佐藤健合拍电视剧。（互联网）

有演艺圈相关人士说，广末凉子夫妇一直以来都对教育孩子很用心，特别是女方，工作之余的时间都会留给孩子们，如今她就算不太方便露面，还是不缺席孩子的学校活动，也被称赞是个好妈妈。但也有网民不赞同，认为她如果是好妈妈就不会出轨，令小孩难过。

广末凉子除了被爆出轨已婚的主厨鸟羽周作，后者日前在记者会上暗示她已不是第一次“偷吃”，令人联想她九年前被拍到穿网袜夜访佐藤健。日媒追爆出她当年外遇佐藤健，Candle JUNE则收下和解金。此外，Candle JUNE在记者会提到自己曾瞒着妻子私下去谈和解，媒体指出那一次的对象则是在日本发展的韩裔舞台剧演员成河（Sonha）。

广末凉子和小8岁的佐藤健曾于2010年合作NHK剧《龙马传》，2014年某晚被日媒拍到穿性感网袜、踩高跟鞋，搭计程车到佐藤健家，两人共处9个多小时，隔天清晨5点半她才离开。当时双方皆否认不伦。

传Candle JUNE两次收和解金

据报道，佐藤健前东家Amuse的关系人士透露，当时Candle JUNE、广末经纪公司的井上社长、佐藤健、Amuse代表曾进行四方密谈。佐藤健直接向Candle JUNE谢罪，并在井上的主导下，让Candle JUNE收下和解金平息此事。广末过后也向老公道歉。

成河是在日本发展的韩裔舞台剧演员。（互联网）

广末凉子第二次不伦是和42岁的演戏对手成河，也是由广末公司主导，Candle JUNE秘密接触成河，决定让两人在自然的情况下分手，因此达成和解。

这次广末与鸟羽被拍到开房间，原本两人打算承认，但被井上压下来，要两人等下次报道出来再说，结果陷入自打脸，又流出偷情交换日记与情书的窘境。

广末凉子从出道就与井上合作至今，也没有改和其他人一起工作的念头，曾说当她不再与井上社长共事时，就是离开演艺圈的时候了。最近丑闻爆出，传出她怀疑自己被背叛，可能无法再相信经纪公司了。

被问及和佐藤健、成河的婚外情和解问题时，广末说：“无可奉告，因为也有那边（经纪公司）的问题。”谈到鸟羽，她则再度道歉，表示给很多人带来麻烦。