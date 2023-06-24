被指是爱情骗子 李康生认精神出轨

（台北讯）台湾金马影帝李康生惊传卷入感情纠纷，日前在微博上，有名女子（A女）透过闺蜜发文指控他，称李康生以恋爱、结婚、生子为由，开启层层骗局，再以同样的套路，同时与多名女性联系。据台湾媒体报道，李康生承认有短暂精神出轨，但后来与A女争吵，对方拉黑（封锁）自己，让他相当无奈，“她都已经不要这段感情了，还要控制我的交友状况，难道我不能有自己的新生活吗？”

A女说一开始与李康生讨论合作，提到李康生因为厦门的影视政策很好，一度想将公司落地厦门，对方也为自己引荐与市政府合作，但因冠病疫情延宕，期间却发现李康生一直在约别的女生，认为李康生一切都像有剧本的套路，虽给出很多承诺，但其实对感情不忠。

A女说李康生会告诉每个女生他过去感情上受到的伤害，“我不要他之后，他就抹黑你多渣、他多伤，再去骗下一个女孩，下一个搞定了，再回头求和，上一个如果没发现就能同步经营。”两人多次吵架，“他说把其他女孩都拉黑了，当下真的删，实际没几天又加回去，不然怎么可能再约。”A女更称，2023年5月李康生到厦门时，也发了数条求和短信给她。

A女指这一连串纠葛让她受到极大打击，“2022年第一次拉黑他之后，我有半年多无法出门，极度忧郁。”

李康生：有接吻没肉体接触

对此，李康生回应两人当初在网上认识，对方知道他要去中国大陆拍戏，“就跟我说厦门有优惠方案，也帮我跑了很多地方办事情。”后来的确有开工作室，登记在女方名下，并透露两人在疫情刚暴发时，2020年初在厦门初次见面那七天有接吻，但当时他在台湾也有女友，“精神出轨，没有肉体上的接触，我们（指A女）只算是心灵上的伴侣，因为疫情，当网友聊了大概三年，我也有对我们的未来做出一些承诺，但她一直觉得我没过去找她，中间吵过几次架，她把我拉黑两次。”

李康生说，他2021年生日前后到高雄找前任提分手，“A女刚好打来，但我没接起来，因为不想让事情变复杂，她就拉黑我了，当时出国又一直要被隔离，我陷入很严重的低气压。”2022年初，他在脸书认识一个上海女生，“她写的诗很触动我，不过我们没见过面”，他试图挽回A女，除了会在共同群组中喊话，每到一个国家也会寄明信片给对方，中间一度打动芳心，解除封锁。

李康生也承诺会跟上海女保持距离，更发毒誓说：“骗你的话，我出去被车撞死。”但A女不领情，李康生无奈地说：“我们常冷战，因为我发短信过去只是讨骂，她觉得我没关心她。”李康生强调，和A女是以谈恋爱为目的，“我不想伤害她，到现在还是很爱她。”