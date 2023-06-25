我灿烂的复仇

The Glorious, My Revenge

Viu 25日上线

刑警柳伊载（许俊硕饰）因肇事逃逸事故失去爱子，在没有找到犯人的情况下，过了公诉时效后，柳伊载的家庭崩溃，酗酒度日的他被调到南原，遇到严昭贤（南宝拉饰）后，试图开始新生活，但杀害儿子的嫌犯林学村（李英锡饰）出现……

天赐的声音 S3（首播）

Ｕ频道 晚上7.00

以两名歌手配对进行歌曲演唱作为主轴，胡彦斌、张韶涵、胡海泉和周深担任常驻音乐合伙人，GAI、张碧晨担任半常驻音乐合伙人；刘惜君担任特邀音乐合伙人；吉克隽逸则为飞行音乐合伙人召集人。

捍卫战士：独行侠 Top Gun: Maverick

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

1986年《捍卫战士》的续篇，Tom Cruise饰演的“独行侠”被安排去训练一群年轻战斗机机师，并执行任务。他必须带领团队完成炸毁敌人铀浓缩厂的危险任务，期间他也被迫面对过往的心魔。

鬼妻勿语 Ghost Wife

卫视电影台（星和Ch866） 晚上11.10

泰国鬼片。高中生小娜与高三学长麦谱出恋曲。麦出身豪门，母亲嫌弃来自乡村的小娜，把麦送往外地。怀孕的小娜在堕胎手术中意外死亡，从此她住的大楼频频闹鬼。