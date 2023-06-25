刘谦益拍淡米尔剧演日军

演技派男星刘谦益首次接拍淡米尔频道新剧当日本将军，撂日式英语！

拍过8频道、5频道，刘谦益也被淡米尔春天频道（Vasantham Channel）看中，邀他接拍一部年代剧“Kappaleriya Tamilan”。

“故事是以四十年代为背景，写的是新加坡受到日治侵略时期的故事，我演一个日本将军，冷血无情、个性凶残，陈芷尤饰演我的女儿。”

提到“女儿”，很多年前，当芷尤还是学生时，谦益就演过对方的“爸爸”，不过戏名已经不记得了。

苦学日本腔英语

被淡米尔拍摄剧组相中，谦益表示与他的年龄以及那张脸有关，言下似乎因脸够“凶悍”中选，谦益说，虽然戏份不算重，但台词很多，要他说一口“带日式腔调的英语”，令他头很大！

需要找专人指点吗？谦益直言他的“老师”就是社媒，他在网上搜查不少有关“日本人说英语”的视频，从中仿效发音方式，说的英语要带有日本腔，这才符合人物背景。

“比如有些英语，日本人一般会怎么发音，才符合演绎‘日本人’的身份呢？在社媒上搜集到一些发音，会把‘R’念成‘L’,‘V’发音成‘B’，我一直很注意在听，找出当年日本人说英语的那一股独特的日式腔调。”

料8月赴马拍摄

1952年出生的谦益并未经历日治时代，但从长辈口中听来的不少：“听长辈说过，当年甘榜住的一个妇女曾被日本兵抓去，惨被对方用水管塞口猛灌水，灌到肚子胀起来时还被猛踢，踢到妇女狂吐水，被蹂躏得很惨，长辈口中说的那个妇女，我小时候还见过。另一个印象深刻的是，日军来时，他们都害怕得躲进防空壕，那些人出外，尤其是日治时代的女孩子，都会故意把自己弄到很丑，满脸涂到黑黑、或抹上泥垢，避免成为下手的目标！”

“Kappaleriya Tamilan”是年代剧，谦益预计8月中去马来西亚拍摄。