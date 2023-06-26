心跳 HeartBeat

Prime Video 26日上线，每周一、二播出

主演：玉泽演、元智安。剧情讲述修炼百年，却因为一天之差而无法成为人类的半吸血鬼，在因缘际会之下遇到自幼家境贫寒，所以拼了命地生活，毫无人情味可言的”冷血”女主，两人并且同居而发生的故事。

ila部落住一晚S2

U频道 晚上9.00

银幕好友民雄与范逸臣此趟前往台湾嘉义绝美的阿里山，走一趟林业铁道史、林班歌（台湾原住民的地方歌谣）及邹族文化的旅行。两人多年后再度合唱电影《海角七号》的插曲《国境之南》，在歌声中走进邹族圣山“塔山”的怀抱，走过来吉吊桥听塔山的爱情凄美传说，搭上古道与森林铁道故事交织的阿里山高山火车，感受百年前修建铁道与伐木事业人们生活的痕迹。

李心洁（左）在《鳄鱼 》 与前囚犯柯震东谱姐弟恋。 （星和娱乐提供）

鳄鱼 Grit

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

由陈大璞执导，李心洁、柯震东、李康生主演，讲述前囚犯与女青农的姐弟恋。小鱼年少时为了义气坐牢，出狱后在大佬介绍下到议员办公室工作。他以议办职员身份为农场负责人陈芝平处理水源问题，陈芝平因为承诺亡父会守住家族农地，成为区内唯一拒被收购的钉子户。农地的自来水突然被切断，她四处陈情，遇上傻头傻脑的小鱼，两人原来都是“认定目标，咬住了就不会放过”的“鳄鱼”性格。