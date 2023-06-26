同行上厕所被偷拍 受访男艺人均喊“防不胜防”

本地媒体6月23日报道，一名35岁男子在2021年4月10日到新传媒园区跑龙套，休息时间上厕所时，看见一名男艺人在使用尿斗，于是掏出手机偷拍对方。男子将照片发进两个聊天群并调侃：“谁要看他（男艺人）的下体？”

这名男子6月23日被判监两周。为保护受害者，法官谕令媒体不可报道任何会泄露受害者身份的资料。

针对有男艺人上厕所被偷拍，《联合早报》向四名跟事件无关的男艺人了解看法，也问他们怎样防范被偷拍。四人异口同声地说，人有三急，不能不上厕所，若有心人想偷拍，实在防不胜防。

郑各评：尿急哪会管这么多？

郑各评说，他很少使用厕所隔间小解，通常用尿斗，“很难防范被偷拍的。我一定是尿急才会上厕所，解决的时候，哪会管这么多？真的不会特地去注意周围有没有人偷拍，也不觉得有人会拍我。人有三急才去厕所，没事去厕所做什么？哈哈！我暂时没有遇过偷拍这种事，touchwood（大吉利是）！”

对于有男同行上厕所被偷拍，郑各评认为，如厕时如果看到有人拿出手机，要有一点警惕心，“或许得注意一下，是不是有镜头对着自己。”

郑各评说，以前使用尿斗时，遇过有陌生人偷看他，“我发现后，就看着对方，对方赶快闪人，哈哈，可能我的样子比较凶神恶煞吧！”

包勋评自问：是否要更有戒心

包勋评告诉记者：“上厕所才不会多想什么，我们男生就是这样的，毕竟你有的，我也有啊！所以没有想太多。当兵的时候也是这样的，大家一起用厕所！我是看了（男同行被偷拍的）新闻后才想，自己是不是要更有戒心？”

他认为被偷拍实在防不胜防，如果他被偷拍，肯定觉得很无奈，“不过，我以后还是会忘记要‘防’的。习惯了嘛，快快上厕所，用完就走。”

包勋评谈到使用尿斗曾遇到的囧事，他说，曾有使用隔壁尿斗的陌生人跟他聊天，“就问我‘有没有拍戏’之类的，我不回答也不是，又还没有上完厕所……用厕所隔间就可以避开这种事。”

方威捷养成“艺人雷达”

方威捷说：“偷拍的事防不胜防。我倒还好，没发生过这种事，因为不管上大解或小解，我都习惯使用厕所隔间，比较有隐私。得用尿斗的话，就尽量跟其他人隔开，然后速战速决。”

方威捷说，当艺人多年，已经养成“雷达”，可“探测”到周遭有没有奇怪的人投以想作怪的眼神，“这是经验累积，每个艺人都有这种预感，知道什么时候应该小心一点。”一旦察觉到有人在厕所偷拍他，方威捷一定当面对峙。

“甘榜男孩”陈泓宇用眼神示出警告

陈泓宇说：“我是甘榜男孩，从小就是随便尿的。当了艺人后就得注意一点，尽量用厕所隔间，也注意门的上方和下方有没有人偷拍。在新加坡的话，我觉得新加坡男生当过兵，一起用尿斗很平常。碰到怪怪的，或看起来有好奇心的人，才要多防范。”

陈泓宇说，曾有人偷看他用尿斗，“但无所谓啦，我有的，他也有。我就用眼角‘扫射’过去，透过眼神传达‘看什么看’的意思，对方就不敢看了。”

新传媒：事发后未再聘请涉案跑龙套演员

男艺人上厕所被偷拍事件在新传媒园区发生。据记者向受访艺人了解，新传媒艺人休息室里有厕所，有些艺人倾向使用休息室的厕所。

记者6月24日询问新传媒，事件发生后，公司采取了怎样的行动？新传媒发言人以电邮回复说：“事件发生后，我们未再聘请那个跑龙套演员（指偷拍者）。就这起事件，我们没有其他回应。”