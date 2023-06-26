耀乐妈喊告炎亚纶 本尊却发声外界看傻眼！

（台湾讯）抖音网红耀乐日前指控，未成年时遭交往中的炎亚纶偷拍性爱影片，违反他意愿发生性行为，甚至分手后性爱片外流，6月25日传出耀乐妈妈已报警提告炎亚纶，坚持一罪一罚、能告的都要告。不过神隐多日的耀乐，25日晚突在社群发声，简短14字内容却让外界看傻了眼。

台湾媒体报道耀乐妈妈对儿子的遭遇极为痛心不舍，难过又生气地在端午连假期间报案，提告炎亚纶包括“拍摄儿童及少年性影像罪、性侵16岁未成年者及恐吓”三项罪名，坚持一罪一罚，能告的都要告，强调自己要的不是钱，而是要炎亚纶负起法律责任。

耀乐在社媒发声。（取自互联网）

不过25日晚耀乐在个人IG限动14字发声，称“家里并没有任何人接受媒体採访”，疑似是回应媒体报道，虽未正面否认妈妈提告一事，却也让外界雾里看花，耀乐妈是否确实提告成罗生门。

吴尊（左）带孩子游迪士尼乐园。（取自互联网）

此外，炎亚纶身陷前男友耀乐私密影片外流风暴，演艺事业全面暂停，而他飞轮海的前队友吴尊，恰巧带着小孩去香港迪士尼乐园玩被网友巧遇，网友贴出吴尊带孩子玩游乐园、与儿子忙着自拍的照片，他一幅好爸爸模样，看起来很温馨，却被网友气到留言：“炎亚纶都这样了，你还有心思逛迪士尼？”捕获吴尊的网友回应“对不起，炎亚纶是谁啊，哈哈哈哈哈哈”。

炎亚纶。（取自互联网）

飞轮海团员之间感情并不好，炎亚纶曾坦白表示与其他三人不是朋友，被问说是不喜欢他们吗？也只是回“不是玩在一起的人”，也曾解释“不是朋友”并没有贬意，“我只是觉得说，就真的不是（朋友），平常也没有联络”，而且他们也单飞很久了，各自都有自己的路。