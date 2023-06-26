酷龙台湾合体前具俊晔遭黄子佼指控 40年友姜元来表担忧

（台湾讯）韩星姜元来6月25日晒出多张在台湾和具俊晔的合照，让酷龙再次在台湾合体，但姜元来台湾探望老友前感到非常担心，因为听到好友被谣言攻击，担心自己的来到会不会造成困扰。不过，当他见到笑容灿笑且以高中常用的打招呼方式现身的具俊晔，乌云一散而去，在台写下了许多美好回忆。

姜元来25日发文，提到为了见40年知己具俊晔而特别飞到台湾，但在启程前一天，听见具俊晔和徐熙媛（大S）遭荒谬谣言骚扰，担心着对方已经很辛苦了，他的来台会不会又造成困扰：“但一见到面，他就吹着口哨（我们高中时期的打招呼方式），我们同时笑了出来，聊了很多回忆，度过很愉快的时间。”

根据台湾媒体的报道，粉丝也都感动留言“永远的兄弟，永远的朋友”、“酷龙友谊永存”、“永远的酷龙二人组，友谊万岁”、“看到你们的合照很开心”、“我一定会看节目的，看到你们两位真好”、“看起来很幸福！40年朋友赞赞”。

姜元来所说的“荒谬谣言”，指的就是黄子佼透过影片说的：“到韩国那次我也不快乐，我还记得在浴室，光头很大只，他可以把我抱进去任何地方，我就不得不吃，我不快乐。”这件事情也有传到韩国引起讨论。

大S于 19日也特别发声：“熙媛与熙娣对于黄子佼先生在情绪不稳而选择自残前所做的吸毒相关不实指控深感遗憾，尤其黄子佼先生指控的周刊吸毒事件，熙媛根本不在现场，而法院早已在2004年判壹周刊败诉，透过司法还给熙娣清白。再者，具俊晔先生曾于2009年在韩国主动提告媒体，并公开于记者会上表明坚决不碰毒的立场，请大众媒体不要因为他在夜店工作就三番两次指控他吸毒。”

《联合早报》温馨提醒您，保护自己、远离毒品！