男星性侵黑料被挖…先私讯受害者“宁愿死在你手里”　

（台湾讯）台湾#Metoo运动让无数名明星人设翻车，台湾知名音乐人许常德近日开直播，谈及最近收到破百则来自受害者的私讯告发，其中将近30至40则与名人有关。他惊爆其中一件是明星情侣档，男方曾有“性侵”黑历史，还私下联络受害者“我宁愿被你举报”。

根据台湾媒体报导，许常德低调描述整个过程，但希望当事人能够听得到。他透露有位男艺人被告发曾性侵别人，女朋友也是艺人，且前几天找不到男艺人，众人去访问女方，其实男艺人大约一个多月前就得知有事情会爆发。许常德说到，一个多月前收到受害者来信，声称被男艺人性侵，看到新闻发现，当时性侵他的人就是报导中的男艺人，受害者收到男艺人来讯表态，再过一阵子就会被告发曾性侵，男艺人坦承性侵行为，向受害者道歉，因为觉得人生太顺利了，需要去坐牢治疗这个人生，男艺人说“我宁愿被你举报，死在你手里，都比另外一个人举报，死在她手里都还要来得好”，男艺人更说另一个好处是可以和艺人女友分开，“早就想甩掉她了，甩不掉”。

男艺人曾犯下性侵还敢传短信，许常德转述该名受害者的疑问：“他这样讲是什么意思呢？是我是他心目中最重要的人吗？”许常德感叹话术让人这么迷惑，分析男艺人想一个方法让这三个女生都被践踏，这样做可能也会让受害者不会出来告发，更质疑这名男艺人可能也同时与其他被他性侵的人联络。

许常德表示，自己会好好读完这100多封信，再来回复这些传短信的人，因为自己不是专家，但是愿意当个倾听者，并建议大家遇到类似事件，不要“走极端”。他也向“加害者”喊话，其实受害者告发，大多是希望不要再有人受害，希望加害者也要留空间让人倾诉。