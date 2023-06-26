周杰伦书读不多 送长女入读澳洲名校

（综合讯）台湾媒体6月26日爆料称周杰伦的大女儿Hathaway（海瑟薇）将入学澳大利亚贵族名校，目前已办好入学手续。该学校位于布里斯班，学校名称为伊普斯维奇女子文法学校，快8岁的Hathaway将入读小学部。该学校每年学费约100万台币（约4.4万新元）。该校已建校超过130年，国际学生比例不到4%，有超过三分之一的学生都考入澳洲顶尖大学，可见周杰伦对女儿也寄予厚望。

昆凌的父亲定居布里斯班，离这所学校只有45分钟的车程。去年就有网友偶遇周杰伦在澳洲为女儿报名私校，该学校有着“最难进女校”的称号。吴尊的女儿申请澳洲学校曾遭拒，不知周杰伦是否也有同样的遭遇，所以又改申请伊普斯维奇女子文法学校？

媒体还爆料称昆凌在去年以将近1700万人民币（约320万新元）在澳洲购买豪宅，不过中介不愿意透露更多细节。

周杰伦学习成绩并不好，只有高中学历，但凭借弹钢琴的才艺被淡江中学第一届音乐班录取，两次报考大学，都以失败告终，便去餐馆打工赚钱。昆凌则毕业于新北市私立庄敬高职，有网友解释称这相当于B类大专学历，台湾很多明星曾就读于此校。很显然周杰伦和昆凌并不觉得读书无用，所以认真地给孩子择校，愿意支付这么高昂的学费。