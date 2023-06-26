自称厨艺糟华语不好 蔡恩来主持节目喊压力大

本地知名笑星蔡恩来近日与阳光可乐录制新传媒华语烹饪节目《上蔡乐》。蔡恩来自认厨艺糟糕，华语也不好，双重挑战让他直呼“压力很大！”

蔡恩来多年来主持英语频道，如今踏足华语节目，记者问他这次会不会突破自己“多说华语”？蔡恩来用英语回答：“我已经尽力说华语了！不过我的华语还是Rojak，就看后期剪辑会保留多少我说华语的部分了。”

说到做饭，蔡恩来自认毫无天赋，平时多亏有工人做饭吃。这次与可乐合作，他直夸对方：“虽然她也不是很有经验，但她很有天赋。她是‘行动派’，而我是‘理论派’。”

节目录制至今，蔡恩来表示煮韩国餐让他最有成就感，原因很简单：“因为大家对我们的韩式料理评价还不错。”

反观烹煮印度料理却让蔡恩来十分头大，光是准备食材就让他焦头烂额，“要准备的食材、香料还有烹调方式太复杂了……只是做一餐就感觉花了好几个小时，太难了！”

指脱口秀怀敌意就不是笑话

早前已入籍美国的脱口秀演员谢必孜（Jocelyn Chia）拿马来西亚航空MH370空难来开玩笑引起民愤，同为脱口秀演员的蔡恩来对此有何看法？

蔡恩来说，每一位脱口秀艺人都有自己的表演风格，“有些艺人的风格是‘抱怨’；有的是评论社会，还有部分人会比较具有‘攻击性’。”

蔡恩来认为，表演风格具有“攻击性”并没有任何问题，“因为我们最终目标都是为了达到喜剧效果。”紧接着他话锋一转：“但从那个片段来看，我不太确定她（谢必孜）的表演风格是什么？如果是怀有‘敌意’，那就不是一个喜剧了！”

蔡恩来认为，脱口秀演员就是将大家平时不敢触碰的话题揭开来谈，“你可以发表对一个社会的看法，前提是，你得生活在那个社会环境下。”