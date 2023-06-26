玉泽演吸血鬼搞笑 被恶女咬晕

韩国男团2PM成员玉泽演（TaecYeon）积极开拓演艺路，在新剧《心跳》（Heart Beat）与新生代女演员元志安（Won Ji-an）共谱人“鬼”恋，这是一部奇幻浪漫喜剧，玉泽演将大展搞笑细胞。

玉泽演饰演半人半吸血鬼“宣优血”，在棺木里躺100年就能成为人类，怎料仅差一天，却因为一个女生“周仁海”（元志安饰）意外打开棺木，结果功亏一篑。宣优血后来住进周仁海经营的家庭旅馆，渴望像人类一样有心动感觉的宣优血，与没有人情味的周仁海，展开了寻找温暖和互助共生的罗曼史。

《心跳》2023年6月26日起，每周一和周二在Prime Video播出。四位主角玉泽演、元志安、朴康贤（Park Kang-Hyun）和尹邵熙（Yoon So-hee），早前接受东南亚媒体包括《联合早报》视讯访问，玉泽演被问为何接下这部剧，笑说：“我要当一个性感的吸血鬼！”接着分享说：“我很喜欢这个故事，它让我心跳，我想诠释这样一个忠于真心的角色。另一个原因是，我上一部剧（Blind）很沉重，所以很开心能演出一部轻松有趣的作品。”

吊钢线演出很害怕

对于饰演半人半吸血鬼，玉泽演说需要很多想像力。“我会想象这种半人半吸血鬼在现代社会如何生活？他们如何隐藏自己的身份和超能力？会有怎样的行为和反应？我觉得这一切很新鲜有趣。”

玉泽演说饰演半人半吸血鬼，需要很多想像力。（Prime Video提供）

谈到最难忘的一场戏，玉泽演说在第一集。“那场戏是我醒来后发现差一天就能成为人类，非常生气，想咬元志安吸她的血，结果反被她咬，还晕了过去，而我没想到元志安真的咬下去，好痛！”

剧中要躺在棺木里，他说还好时间不长，所以没什么特别的感觉。他也有不少动作戏，因为以前的作品已有经验，所以不觉得困难，不过这次遇到新的挑战。“我在剧中常飞来飞去，必须吊钢线，而我有惧高症，挺害怕的。”

这部剧的英文剧名“Heart Beat”，让人想起2PM在2009年发行的同名歌曲，玉泽演认为这是一个美丽的巧合。“我知道英文剧名之后，觉得自己好像注定要演这部剧，也希望这部剧和歌曲一样，受到大家的喜爱。”

爱情主题跨越国界

元志安的角色因为自幼家境贫寒，所以拼命求存，遇到玉泽演之后才渐渐有了笑容。（Prime Video提供）

《心跳》透过Prime Video面向全球观众，元志安认为“爱情”的主题，不管哪里的观众都会有共鸣，即使这部剧是人“鬼”恋，但与人类的爱情没什么不同，所以观众会感同身受。玉泽演附和说：“虽然这是一场‘禁忌’恋，但两位主角仍排除万难，这样的爱情能跨越文化和国界，让好多人心跳。”

有记者抛出趣味问题，如果四位主角能当一天吸血鬼而且有超能力，他们想做什么？玉泽演想变成一只蝙蝠，到洞穴探索，元志安只想尽情享受高飞的感觉。朴康贤想飞到太空，再潜入深海。尹邵熙想变成一只猫，跟自己养的猫咪沟通。