蔡健雅红馆开唱 郑中基等红星“入镜”

(香港综合讯)新加坡歌后蔡健雅6月25日晚在香港红馆举行《LET’S DEPART! 给世界最悠长的吻》演唱会,郑中基、邓丽欣、顾定轩、岑宁儿、蓝奕邦、邓小巧前来捧场。蔡健雅先以紫绿色渐变露肩晚装登场,再换上银色闪片连身套装示人。来到演唱会中段,蔡健雅唱到人气歌曲《双栖动物》,观众打开手机闪光灯,以一片灯海支持。

蔡健雅唱出《被驯服的象》及《别找我麻烦》及《You are my sunshine》,大荧幕上投射出台下观众反应,郑中基及岑宁儿都入镜,岑宁儿兴奋地举手欢呼,炒热全场气氛。蔡健雅唱出摇滚版《思念是一种病》及《Easy come easy go》,全场High爆。

郑中基(后排右)等香港艺人前去观看蔡健雅的演唱会。(取自互联网)

蔡健雅在演唱会上以广东话跟观众打招呼,开心高呼“我终于飞到红馆啦!Oh my god!请鼓掌!”她再以华语表示大家的鼓掌很重要,因为九年前本来是她的第一次红馆演出,但身体状况出了问题,没办法跟大家见面,她说:“一等就九年,很难形容感受。”蔡健雅表示九年来发生很多事,问观众是否已结婚生小朋友,或是跟她一样单身。她称这时间很多改变,种花、养猫,最近更学后空翻,笑言演唱会内没后空翻,大家可放心。蔡健雅又表示创作歌手不会跳舞,用音乐带给大家很棒的演唱会,并希望大家感受到她满满的爱。

台灣金曲歌后蔡健雅首度於紅館开唱。