蔡健雅红馆开唱 郑中基等红星“入镜”

（香港综合讯）新加坡歌后蔡健雅6月25日晚在香港红馆举行《LET’S DEPART! 给世界最悠长的吻》演唱会，郑中基、邓丽欣、顾定轩、岑宁儿、蓝奕邦、邓小巧前来捧场。蔡健雅先以紫绿色渐变露肩晚装登场，再换上银色闪片连身套装示人。来到演唱会中段，蔡健雅唱到人气歌曲《双栖动物》，观众打开手机闪光灯，以一片灯海支持。

蔡健雅唱出《被驯服的象》及《别找我麻烦》及《You are my sunshine》，大荧幕上投射出台下观众反应，郑中基及岑宁儿都入镜，岑宁儿兴奋地举手欢呼，炒热全场气氛。蔡健雅唱出摇滚版《思念是一种病》及《Easy come easy go》，全场High爆。

郑中基（后排右）等香港艺人前去观看蔡健雅的演唱会。（取自互联网）

蔡健雅在演唱会上以广东话跟观众打招呼，开心高呼“我终于飞到红馆啦！Oh my god！请鼓掌！”她再以华语表示大家的鼓掌很重要，因为九年前本来是她的第一次红馆演出，但身体状况出了问题，没办法跟大家见面，她说：“一等就九年，很难形容感受。”蔡健雅表示九年来发生很多事，问观众是否已结婚生小朋友，或是跟她一样单身。她称这时间很多改变，种花、养猫，最近更学后空翻，笑言演唱会内没后空翻，大家可放心。蔡健雅又表示创作歌手不会跳舞，用音乐带给大家很棒的演唱会，并希望大家感受到她满满的爱。

台灣金曲歌后蔡健雅首度於紅館开唱。