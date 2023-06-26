金曲34表演嘉宾曝光！林俊杰致敬恩师林秋离

（台湾讯）《第34届金曲奖颁奖典礼》将于7月1日于台北小巨蛋登场，主办单位26日再公布表演嘉宾，金曲歌王林俊杰，将带来《听梦、追梦，唱梦》的故事，向恩师、已故音乐人林秋离致敬。A-Lin睽违8年再度问鼎歌后宝座，同时将在特别贡献奖献奖桥段，带来表演致敬欧阳菲菲。

据台湾媒体报道，林俊杰将担任已故音乐人林秋离特别贡献奖的演出嘉宾，身为林秋离爱徒的他表示，受邀这么重大奖项的表演感到非常荣幸，更坦承压力也不小。林俊杰眼中的林秋离老师是音乐界中无可替代的奇才，他说：“在我的音乐世界里，他的地位之崇高到我只能用至尊来形容，心里一直希望他在世时能亲领这个奖项，现在我只能想像他的雀跃，尽力用音乐来向老师致敬。”

以独特造型及前卫曲风在华语歌坛掀起旋风的天后欧阳菲菲，将迎来人生中第一座金曲奖，身为欧阳菲菲粉丝的A-Lin则身负重任担任表演嘉宾，她说：“能向我的偶像致敬非常开心，但也很紧张。”笑说紧张程度不输入围歌后。

其他表演者还有金曲歌后蔡健雅、Matzka+葛西瓦、神棍乐团+Yappy等，多元组合将带来精采演出。《第34届金曲奖颁奖典礼》将于7月1日（六）在台北小巨蛋举行，当日下午4点50分起LIVE转播星光大道及晚间7点的颁奖典礼，并于台视主频播出。直播平台为LINE TODAY、LINE MUSIC官方帐号、LINE TV。