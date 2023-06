(综合讯)周杰伦昆凌夫妇6月26日被爆将让8岁大女儿入学澳大利亚小学,一年学费就要约百万台币(约4.4万新元),不过一山还有一山高,天后王菲比“周董”更夸张,她的女儿李嫣在瑞士就读的贵族学校,一年学费就要350万台币(约15万新元),光是身上穿的校服就要16万台币(约7000新元),令人咋舌!

港媒曾报导,2019年天后王菲安排当时13岁的李嫣到瑞士就读著名贵族学校Beau Soleil Collège,而李嫣作为王菲与李鹏爱女,一举一动备受瞩目,没多久就被网民发现该校社群贴出李嫣与同学们的校园生活照,还注明“学生团队合作时会创意爆发。(Creativity thrives when our students work together on a team)”,作为校方的宣传照之一。

李嫣就读瑞士贵族学校校内环境。(取自互联网)

贵族学校博所莱伊学院,是瑞士最古老私立寄宿学校之一,于1910年创办,位于阿尔卑斯山地区,每年只有250个名额。《镜週刊》近日报导指出,该学院每年学费350万台币(约15万新元)还不包含杂项支出,光是李嫣身上的校服,就要16万台币(约7000新元),博所莱伊学院是全球最昂贵学府之一,外界难以想像。