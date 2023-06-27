Numbers：大厦之林的监视者们

Viu 已上线

由金明洙（Infinite成员L）、崔振赫、崔民秀、妍雨与金釉利主演，剧情讲述仅有高中学历的会计师张浩宇，具备出色的记忆力和观察能力，对数字有着天生的感觉，同时也拥有卓越的应变能力。面对会计事务所的不义之事，用最像却也最不像会计师的方式实现正义。崔振赫饰演的韩胜祖，家境优越，学历出众，人物完美，被称为“诈骗狗”，给人留下深刻的印象。

夜谈夜健康

8频道 晚上8.30

这一夜有猛男出没！拥有健美身段的超级红星郑各评将分享他的健身秘诀，同时还会与洪慧芳和李国煌一起尝试居家运动。有人说夜晚别运动，是真的吗？可是不做运动又会带来什么后果？家庭医生将进一步分享运动的好处。

Shero

8频道 晚上9.00

指证内鬼的关键证据出现，让尹晨、锐翔终于确认了内鬼的身份，但是尹夕被追杀的原因仍是个谜。尹夕好不容易想起尹晨的电话，试图联络她。RSB 30周年庆，俊生紧盯岳家人和Thomas的互动。尹晨与锐翔共舞，锐翔对尹晨表白……

新屋齐家装（首播） A Home Makeover

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上8.00

顶尖设计团队陪观众一同面对装修过程中出现的种种难题，为家人创造舒服美好的家居空间。让我们一起跟随节目探索美丽家居的秘密。

台湾第一等（首播） Taiwan’s No. 1

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上9.00

主持：窦智孔。台湾是个面积有3万多平方公里的岛屿，却住着2300多万人，在这片人口稠密的土地上，隐藏着哪些让你意想不到的独特点？节目将挖掘台湾各乡镇最新奇、最有趣、最厉害、最有特色的人事物，给你五花八门、超乎想象的内容。