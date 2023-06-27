朱哲伟年底娶交往10年女友 为父亲朱厚任席开30桌

本地艺人朱哲伟在29岁生日（6月26日）当天宣布将在今年12月结婚的喜讯！

朱哲伟在Instagram分享在海边拍摄的婚纱照，写道：“我今天29岁了，我猜想是时候结婚了。谢谢你过去10年的爱和友情，期待与你庆祝更多的里程碑和甜蜜时刻。我爱你。”

他所属的经纪公司TCP Artiste随后通过电邮向媒体发布消息，并引述朱哲伟的话：“她一直是我生命中的精神支柱，支持我所做的所有事情，启发我成为更好的自己。我很幸运，也对能与我最好的朋友展开人生旅程感到兴奋。”

朱哲伟接受《联合早报》访问时透露婚期选在他和另一半相识的纪念日，但日期暂不公开。这对新人将在酒店宴请30桌，“哥哥两年前结婚时遇到疫情，宾客人数受到限制，所以我这次邀请的多数是父亲（朱厚任）的同事、朋友和亲戚，当然也会邀请我的朋友。”

朱哲伟是去年底和家人及女友到日本旅游时求婚，他为了保护另一半的隐私，至今不愿透露她的身份，只说：“她是圈外人，两年前修读营养学硕士，最近刚毕业。”

两人从朋友慢慢升华成情人，“我们在一起10年，很了解彼此，感情一直很好，所以觉得就是她了！”朱哲伟婚后希望先享受二人世界，暂无生育计划。爸爸有没有“催生”？他笑说：“没有，要催也是先催哥哥吧！”

朱哲伟是本地资深艺人朱厚任的小儿子，他当导演的哥哥朱哲宇2021年12月结婚，时隔两年朱家再次家有喜事。