《我爱黑涩会》大牙爆黑人陈建州企图霸王硬上弓

（台北讯）台湾演艺圈#Me Too风波持续延烧，女星大牙（周宜霈）星期二（6月27日）在社媒发文，揭露过去遭“老板陈先生”性骚扰的经过。她称当时六人到香港录制当地节目，陈先生到她房间骚扰，“他一把从背后环抱”，还抛下一句“没办法，你范范姐就很不爱这种事啊”。

大牙称当晚因为被当年还是老板的黑人百般纠缠要求，称要讨论事情，才勉强答应对方到房内，没想到黑人不只开始手来脚来，还从身后环抱她，要求发生关系。当她端出范玮琪希望能阻止黑人，黑人却说：“没办法，妳范范姐就很不爱这种事啊！”

大牙当场崩溃，“真的不敢相信我听到了什么⋯⋯那个爱妻形象的他，在荧幕上塑造神仙眷侣的模样，我见证了他们至死不渝的爱情，他竟然讲出这种话！我真的很想吐⋯⋯而且范范姐不爱这种事，到底跟我有什么关系，为什么要告诉我？！你再怎么有需求，也不应该认为自己可以对其他女人这样！”

为了安危，大牙想办法找了不激怒他的理由回绝，“我便以‘同公司’为由告诉他，你再怎么有需求也不应该对我，是你公司的艺人。”怎料黑人竟然回答：“可是你很正啊！”

回想起这整段过程，她难过表示：“这件事，我想说出来很久了，但始终没有勇气⋯⋯后来也陆续听到其他被陈先生用类似招式拐骗的案例。她们不愿意公开，甚至根本不想回忆，不想自己的名字跟这个人挂在一起。他用着他爱家护妻的形象，时不时打着公益与运动的善良模样示人，经营着他的公众事业。那谁会相信我？”

对此，陈建州经纪人回应台媒：“我们会发声明统一回应。”