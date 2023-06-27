蔡琴8月20日本地开唱

（本地讯）时隔四年，台湾金曲天后蔡琴将在8月20日（星期日）在本地举行“好新琴”演唱会，为大家献上她将近50年歌手生涯中的众多经典名曲。

蔡琴推出第一张专辑《出塞曲》后便一举成名，专辑中的歌曲如《恰似你的温柔》《最后一夜》《读你》《你的眼神》等，风靡整个八九十年代。蔡琴至今已发行过40张专辑，其中包括自己的歌曲还有经典老歌，以及发烧碟和电影主题曲等。

蔡琴的演唱技巧娴熟又多样化，可以轻松切换不同音域和情感，让人陶醉。她的演唱风格充满感染力，能够深深触动听众的心灵，给人带来温暖和力量。

谈到这次演唱会主题，蔡琴透露，“好新琴”是“好心情”的谐音，光是听到就让人心情变好，此外也有女子（好）带着新的心情之意，而那女子就是蔡琴 。

蔡琴说：“诸事不如意的时候，应该保持着好心情，不然会使人沮丧，容易放弃。”之前受疫情影响，她与团队都无法出外演出，她相信若没有好心情，那段期间哪怕是充实、忙碌的, 也提不起劲来。所以她希望透过这次“好新琴”演唱会，给观众传达正能量。

蔡琴“好新琴”新加坡演唱会

日期：2023年8月20日（星期日）

时间：晚上7时30分

地点：金沙会议展览中心第五层，金沙大宴会厅

票价：$268、$218、$188、$158、$128、$98（不包含行政费）

Singtel移动用户可在7月3日（星期一）预先购票，欲知详情，请上网singtel.com/tsaichin查询。门票7月4日（星期二)）早上10时正式公开发售。

《联合早报》、zaobao.sg、电台96.3好FM和UFM100.3，是演唱会指定宣传媒体。