黑人陈建州否认大牙指控

（台北讯）台湾女星大牙（周宜霈）星期二（6月27日）发文称2012年遭“老板陈先生”性骚扰，震惊外界。对此，陈建州当天中午透过律师发出声明，否认大牙的指控。

据台媒报道，陈建州通过律师回应，指大牙在脸书的发文内容全然不实，称当时在香港录制节目时都是团体行动，并没有如女方所说的有私人独处的行为。律师声明文中更称：“当事人行事坦荡，如有行为缺失绝对愿意积极面对，但若有不实指控，将依法追究相关法律责任。”

【更新】对于黑人的声明，大牙透过经纪人回应台媒：“本人陈述均为事实，问心无愧，公道自在人心。”

黑人声明全文：

本律师声明受当事人陈建州先生委任意旨办理。关于周宜霈女士于2023年6月27日在脸书刊登之贴文，内容全然不实，当事人将委请本律师追究法律责任，并严正声明如次 :

当事人绝对支持现今Metoo风气，鼓励受害人勇于为自己权益发声，呼吁男女性均应保护自己远离不平等之性对待，是有价值且正面的意义，但绝不容许 发生借此机会恶意抹黑 、虚伪之恶意栽赃行为 。

2012年7月香港录制节目行程，当事人均为团体行动，绝无周宜霈女士指称私人独处之事实，周宜霈女士之指控毫无根据、全属虚伪不实 。

当事人行事坦荡，如有行为缺失绝对愿意积极面对，但若有不实指控，无端耗费社会大众视听及媒体资源，实为不妥。本律师将依当事人委托，依法追究相关法律责任 。