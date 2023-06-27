张学友狮城个唱再加两场

（本地讯）“歌神”张学友魅力锐不可挡，“张学友60+巡回演唱会”新加坡站8月再加两场。

张学友在7月14、15、16日及21、22、23日前来狮城举行“张学友60+巡回演唱会”，六场演唱会共4万8000张门票三小时内卖光，买不到票的粉丝纷纷敲碗加场，于是飞凡娱乐宣布于7月28、29、30日再添加三场，门票也于三小时内售罄。由于门票反应过热，不少粉丝依然抢不到票，呼吁主办方再加场，星期二（6月27日）早上主办方飞凡娱乐宣布，经过与各方讨论以及协商下，决定在8月3日和4日再加两场。

这可是张学友突破极限，破天荒在狮城呈献11场演唱会，也成为在新加坡举办最多场次演唱会的记录持有人。

加场门票将于星期五（30日）上午10时起通过ticketmaster.sg 公开发售。票价分$388，$328，$288，$208，$168 (*未包括 $4 行政费) 。公众可通过订票热线 3158 8588 或到全岛 SingPost购票。预知更多详情，请上网 unusual.com.sg。

主办方呼吁公众，勿从非官方售票处或向他人购买门票，以免受骗。网购平台Carousell也表示，不鼓励黄牛票或牟取暴利的行为。