《小孩不笨3》学校取景　梁志强：现在的小孩很精明

暌违17年，新加坡名导梁志强再开拍探讨家长与小孩教育问题的《小孩不笨3》，影片如火如荼拍摄中，梁导透露：“现在的小孩好精明！”

2002年的《小孩不笨》一鸣惊人，也让梁导电影事业掀起高峰，梁导2006年又导了《小孩不笨2》。《小孩不笨3》距离首部的开拍已21年，电影星期二（6月27日）在本地Stamford小学拍摄，梁志强接受《联合早报》访问时透露：“现在的小孩与当年的很不同，都接触到互联网，比当年的小孩精明。”

他也打趣说小孩都好动：“拍戏时副导都得喊他们。”

中国童星与演员参演

梁志强认为首集已经探讨了当时的学校教育，新一集就来“跟进”一下，他说教育制度虽已改，现在父母的对小孩的教育心态又如何，他说有新来的移民与本地的学生与家长互动，激荡出让人深思的故事。

攻入中国市场一直是梁志强在努力的一件事，2019年原本要开拍一部与中国合作的电影，制作团队也已成形，可惜一场冠病疫情改变了局势，电影被搁了下来。《小孩不笨3》是另一个故事，找了两个在本地居住的中国编剧参与，也找了中国童星周俞辰与女演员胡静参与演出，他说《小3》预计7月中杀青，2024年推出：“会配合中国的学校假期。”

《小3》27日在小学拍摄好几场戏，当中包括容启航饰演的老师要离职，学生很不舍得他。梁导透露容启航为了拍摄《小孩不笨3》，牺牲到米兰走服装秀。他也猛夸首次合作的本地演员柳胜美，认为她把虎妈诠释得很出色。柳胜美演出童星松恒的母亲。

《小孩不笨3》童星黄智扬（左起）、周俞辰、松恒和吴委恩。（陈渊庄摄）

面对媒体 各童星不害羞反应快

梁志强说小孩都很精明，记者也有切身的感受，因为对比当年的李创锐等人的羞涩，现在的童星面对媒体记者时，一点都不害羞，对答如流，反应很快，也很有自己的想法与见解。

本地童星吴委恩（12岁）是《红星大奖》青苹果奖两届得主，问她演戏上会协助其他童星吗？她说如果他们需要帮忙，她会义不容辞帮忙。她也说自己今年将参加小六会考，所以将加倍努力准备考试。

来自马来西亚的小演员松恒（13岁）认为梁志强有很多想法，“他会看情况而改变对白。”临时改对白可有压力？他说：“不会。”他也说自己看了前两部《小孩不笨》：“前两部让家长看到自己的问题，这部则表达出我们的心声。”

来自中国的周俞辰（11岁）曾演出《我和我的父辈》《大江大河3》等影视作品，他同意松恒的观点，“此片解释我们的心声，看到家长带给小孩的压力。”

黄智扬（11岁）的口音不像本地人，他说自己是本地人，但在中国生活过。其他童星拍过五六年的戏，他则是第一次演出电影，“背台词有点难，因为与我平时说话有点不同。”