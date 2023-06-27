大牙控陈建州性骚扰 “黑涩会美眉”们说话了

（台北讯）台湾女星大牙（周宜霈）控11年前遭黑人陈建州性骚扰，对此陈建州发声否认。陈建州当年是节目《我爱黑涩会》的主持人，不少女星都从该节目崭露头角，其中包括丫头、鬼鬼、Apple、贝童彤、昆凌等。

据台媒报道，ㄚ头（詹子晴）透过经纪人表示，“我不是当事人，没办法回应这件事，也不想让民众觉得在蹭，就不方便多说太多。很心疼大牙要面对这样的事，她一直是我们团体最坚强、勇敢的那一个。真心希望 #MeToo 能让大家了解到保护自己的重要性。”

贝童彤则说，自己身为大牙的好姐妹，多年前就已经知道此事，真的非常心疼她要背着这个伤痛十几年。“希望多年后的当事人能够正视自己的行为，从错误中反省改正。也希望社会大众以此警惕，保护自己，尊重他人。”

Apple：我以前的加害者已经被爆出来了

Apple（黄𬀩婷）早前被爆和大牙在脸书留言互呛，“你不也知道我发生的事情吗？我们能做什么吗？”令外界雾里看花。她6月27日通过经纪人回应，“我和大牙都是在还很年轻的时候认识并一起工作，对于这次事件，很久以前有听她提过，但细节也是今天才确切知道，只是不是当事者我也不便多说什么，看着文字很心疼……愿意把这些深藏在心里的秘密讲出来，真的需要很大的勇气。”

她坦言自己在成长的路上也遇到过很无助很不愉快的经验，“但当时的我也无法做些什么，只能当成秘密藏在心里，希望藉由最近事件能减少这类的事件再发生。”

最后，她针对关于在脸书和大牙的对话回应：“很多互联网新闻大家都在瞎猜！我必须要澄清一下，我以前的加害者前几天已经被爆出来了，和大牙的不是同个人，他好像也付出了很大的代价，所以我没有再出来说话……我知道家人是最无辜的”，她不想再和加害者名字绑在一起，希望大家不要多加猜测询问。

鬼鬼、昆凌不发声

鬼鬼（吴映洁）6月27日出席公益活动，被问起此事，她说：“大家最近辛苦了！需要被关注的事很多，我不是当事人也不太方便回答，谢谢大家辛苦了。”

“天王嫂”昆凌同天参与公益活动，事先已安排不接受媒体采访，活动结束后便匆匆离开。有媒体试图问昆凌是否关心陈建州和大牙的事情时，她尴尬地微笑，不发一言。主办方宣称昆凌时间有限，不安排任何访问。昆凌的经纪人表示，他们今天还没有看新闻。