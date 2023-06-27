萧敬腾求婚成功 将迎娶大13岁经纪人

台湾歌手萧敬腾星期二（6月27日）在社媒晒出与经纪人Summer（林有慧）的合照，宣布他求婚成功。

萧敬腾甜蜜写道：“我拥有了好多好多，现在我拥有了爱情，一个真正完整的爱情。很开心我的人生走到了这个阶段，希望得到你们的祝福，我也祝福你们找到真正属于你们的幸福。”

萧敬腾也透露，“今天6月27日是Summer的生日 ，祝福她生日快乐，永远平安健康开心。她是陪伴我出道16年我最信任的工作伙伴，昨天6月26日我向林有慧正式求婚，也如愿的听到最重要的那三个字，是的我正式告别了单身，我会好好珍惜她，好好爱她。”

萧敬腾与大13岁经纪人Summer的绯闻传了多年，他始终没有做出正面回应。如今姐弟恋终于修成正果，粉丝们纷纷献上祝福。

据台湾“壹苹新闻网”报道，萧敬腾的求婚场景，选在他南港豪宅的客厅。在星友的见证下，他忍着幸福的泪水，对着女友深情告白：“这16年来，我们偷偷相爱，就连身边最好朋友，家人，都没有听过我们一句证实，现在我要让全世界知道，MaMa你从来就不是一个人，我要替你分担你的辛苦，希望这一天，没让你等太久。”

萧敬腾与Summer深情相吻。（取自喜鹊娱乐脸书）

他接着告白：“Mama你辛苦了，你为了我受了很多委屈，我要弥补我以前，大家看不到我对你的爱，从今天开始我要用力，用我一生去爱，Mama你愿意嫁给我吗？”萧敬腾单膝下跪，再一次大喊：“你愿意嫁给我吗？”Summer感动地大声回应：“我愿意！”双方接着激情拥吻，画面令人感动不已。