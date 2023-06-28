化身检察官与网诈分子斗法 迪丽热巴首演正剧争议多　

e乐随选（Ch11/501，遥控器黄色按钮）随时收看，全剧已上载

中国首部女公诉人题材电视剧《公诉》，故事以真实网络罪案改编，聚焦跨国网络诈骗、网络赌博、网络色情直播、网贷等社会热点案件。这部剧由迪丽热巴、佟大为、高鑫和尤靖茹领衔主演，还有资深演员如《琅琊榜》“萧景宣”高鑫，《步步惊心》九阿哥韩栋，《人民的民意》冯雷、刘之冰等配角。

热巴饰演坚守公平正义的检察官安旎，与佟大为饰演的刑警队长何陆源联手调查多宗棘手的新型网络犯罪案件，两人通力配合下跨境追踪查案，将层层隐藏的犯罪嫌疑人逐一缉拿归案。《公诉》首播创下佳绩，不过据悉之后口碑出现下滑趋势。至截稿前，在豆瓣的评分未出。