现在开始是Showtime（首播）

U频道 晚上10.00

这是一部轻松爆笑的侦查剧。知名魔术师车次雄（朴海镇饰）有着完美的外表，其实他的魔术实力得到三个“鬼助理”（郑俊镐、郑硕溶、高圭弼饰）的协助。一个送餐员遇交通事故过世，他请求车次雄找出肇事逃逸司机，车次雄却被热血巡警高瑟邂（秦基周饰）当成嫌犯，他只好把自己能看见鬼魂的事实告诉高瑟邂，两人进而联手与鬼助理一起查案。殊不知原来两人前世是恋人……

《远大前程》以自传式手法，叙述皮普从7岁开始的三个人生阶段。（Disney+图）

远大前程

Great Expectations

Disney+ 28日上线

由BBC和FX共同发行的2023年版迷你影集。根据英国作家Charles Dickens（查尔斯狄更斯）同名小说改编，由Fionn Whitehead（菲恩怀特海德）、Olivia Colman（奥利维娅科尔曼 ）、Shalom Brune-Franklin（莎罗姆布龙-富兰克）及Ashley Thomas（阿什利托马斯）主演。故事讲述孤儿皮普（Pip）渴望过上美好的生活，一名神秘而古怪的郝薇香小姐突然出现，带他进入了一个充满邪恶和阴谋算计的黑暗世界，皮普在达到期望的同时又得付出何种代价？本剧以自传式手法，叙述皮普从7岁开始的三个人生阶段。

别样人生

U频道 29日晚上9.00

家庭糕点师傅黄友源为试验种植异国植物而着迷，甚至为了热爱的园艺而搁置自己的生意。为了爱好，他租了约100平方米的菜园，尝试在热带的新加坡种植覆盆子。药物科学家洪日瀚下班后是一名葡萄酒教育家，他正努力盲品和研究葡萄酒的相关知识，为挑战葡萄酒大师认证考试做足准备；这是世界上最艰难的考试之一。

《忽然心动》讲述四种不同形式的爱情关系。（星和娱乐提供）

忽然心动

Love Suddenly

卫视电影台（星和Ch866） 29日晚上7.55

剧情讲述四种不同形式的爱情关系：不敢爱的网红情侣黄钟（AK饰）与苏情（吴千语饰），害怕爱的千金Silver（苏皓儿饰）与出租男友Jerome（柏天男饰），尝试爱的志豪（马志威饰）与护士甜甜（汤洛雯饰），期待爱的宅男庞江（白只饰）与留学生心怡（陈欣妍饰）。四对男女主角同时在情人节前夕遇到感情中的各种难题，过程笑料百出，最终各人找到属于自己的真爱，从而带出爱情总会以不同模式出现在身旁。

《猎魔士》第三季是亨利卡维尔（左）最后一次出演杰洛特。（Netflix图）

猎魔士第三季（第一辑）

The Witcher S3 Vol 1

Netflix 29日上线

改编自波兰作家Andrzej Sapkowski（安杰伊萨普科夫斯基）的同名奇幻小说系列。新一季将分为上下两部分上线。这也是Henry Cavill（亨利卡维尔）最后一次出演猎魔士杰洛特，之后将由Liam Hemsworth（利安海莫斯沃斯）接棒演出该角色。

故事讲述当大陆上的君主、巫师和野兽争相追捕希瑞公主（Freya Allan，芙蕾雅艾伦饰）时，猎魔士决定把她藏起来保护她。为了让猎杀生涯更容易上手，多年来杰洛特一直主张中立，回避政治，并宣称自己没有情感 ，然而，当他意识到女巫叶妮芙（Anya Chalotra，安雅夏隆查饰）和希瑞公主（Freya Allan，芙蕾雅艾伦饰）是他的命运、他的家人和他一生的挚爱，他必须赌上一切反击，不让大家失去彼此。