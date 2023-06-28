涉嫌协助母亲自杀 市川猿之助遭逮捕

（东京讯）47岁日本歌舞伎演员市川猿之助（本名：喜熨斗孝彦）2023年5月因涉嫌对母亲喜熨斗延子“加工”自杀，日本警方星期二（6月27日）发出逮捕令。

据日媒报道，市川猿之助于日本时间上午9时30分左右从医院出发，被移送警署接受调查。他乘坐在厢型车后座，帘子关上遮蔽，并未被拍到正脸。

市川猿之助5月18日被经纪人发现和双亲倒卧在自家住宅，母亲和父亲先后身亡，市川猿之助则被救回一命。

综合日媒报道，市川猿之助涉嫌于5月17日晚间到18日早上之间，准备安眠药给75岁的母亲。母亲随后与丈夫市川段四郎双双躺在二楼的客厅。警视厅根据市川猿之助的供词做调查，他透露当天和父母开了家庭会议，讨论“死后投胎”的问题，父母服用了安眠药，躺在床上盖好被子，他选择在房间的衣柜内上吊。

警方抵达现场时，市川猿之助的母亲已经去世，身体开始出现尸斑，父亲奄奄一息送医后不治，父母都服用了大量的精神药物，疑似中毒丧命，市川猿之助也有服用药物的痕迹。随后相关人士透露，市川猿之助涉嫌提供安眠药给母亲，且药物透过医院处方笺取得，更有周刊爆出他为父母盖上塑胶袋，然而药物包装、塑胶袋事后都找不到踪迹。警视厅根据种种疑点，将原本全家轻生事件升级至杀人案，市川猿之助被列为案件嫌犯。

市川猿之助出生于演艺世家，是家中独子，未婚，堂兄是著名演员香川照之，两人曾一同出演《半泽直树2》，市川猿之助在剧中客串反派“伊佐山泰二”，展现精湛演技。