被指谎称黄家驹曾写歌给她 肥妈出示“证据”

（香港讯）无线近日播出特备节目《永远光辉 黄家驹》，纪念Beyond乐队香港歌手黄家驹离世30年。肥妈玛俐亚（Maria Cordero）在节目中主唱黄家驹未曾面世的作品《感激这对手》，称黄家驹曾写歌给她，怎料却被黄家驹胞弟黄家强指她撒谎，不尊重人。肥妈在接受媒体采访时喊冤，先出示了一张写有“肥妈”二字，称是黄家驹Demo录音带的照片，后在社媒将事件来龙去脉叙述多次，并重申自己只想完成黄家驹的心愿，希望大家将焦点放回作品上。

黄家强（左二）反击肥妈，亲解盒上“有名”的原因。右二为黄家驹。（互联网）

黄家强再发文回应：没是非只有真理

对此，黄家强星期二（6月27日）在社媒发文回应说，Beyond当时会参考一些流行音乐做蓝本，用其他歌手的名字作Demo是因为作品受了他们音乐风格的影响。而在香港也有他们欣赏与尊敬的前辈：拥有独特黑人骚灵和R&B唱腔的前辈肥妈Maria Cordero和唱Blues不作他选的前辈夏绍声Danny Summer。他说自己也有Demo叫U2，这些只是一种记录方式。

黄家强称，这些事本不应对外公开，但哥哥未曾给肥妈写歌，他说：前辈，无论谁给你误导了我不想深究，能够得到家驹的作品而你又喜欢的话，好好唱好它已是对家驹的一份尊重，无须牵连其他人来感动自己。没有是非只有真理！”