“印第安纳琼斯”反派：我比福伯轻松多了

好莱坞巨片《夺宝奇兵：命运转盘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）6月29日公映。片中饰演反派的57岁丹麦籍演员Mads Mikkelsen（马德斯米克尔森）接受早报专访，笑说他的工作比“福伯”Harrison Ford（哈里逊福特）轻松多了。点击视频，看他为什么这么说。

《夺宝奇兵：命运转盘》是80岁的Harrison Ford告别传奇考古家“印第安纳琼斯”（Indiana Jones）这个经典角色的影片，也是该电影系列五部片的完结篇。Mads Mikkelsen获得演出机会，开心说：“电影启发了我们一代人，我有很多电影业的朋友都是因为这部戏而入行。”

他年轻时看电影，曾幻想自己是主人翁印第安纳琼斯。想不到40年后有机会参与电影演出，尽管是反派角色，他也义无反顾。他还在视频中分享接下角色的另一个实际考量（视频0:35）。

Mads Mikkelsen自出演让他“一坏成名”的2006年占士邦电影《皇家惊天赌局》（Casino Royale）后，开始成为好莱坞经典电影系列中的反派人选。他的反派角色包括2016年的漫威超级英雄片《奇异博士》（Doctor Strange）和《星际大战外传：侠盗一号》（Rogue One:A Star Wars Story），以及2022年的魔幻冒险片《怪兽与邓不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore）。

他似乎越坏越多人爱，戏外赢得高人气。虽然喜欢反派角色，但Mads Mikkelsen也希望下来有机会诠释好人角色。他不禁叹：“是时候让观众喜欢另一面的我。”

配合电影1944年的故事背景，Mads Mikkelsen（左一）经科技加工被年轻化。（Lucasfilm Ltd.）

应故事所需，Mads Mikkelsen在片中经后制加工被年轻化，他如何点评自己被科技年轻化的模样？（视频1:55）