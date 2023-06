“印第安纳琼斯”反派：我比福伯轻松多了

好莱坞巨片《夺宝奇兵:命运转盘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)6月29日公映。片中饰演反派的57岁丹麦籍演员Mads Mikkelsen(马德斯米克尔森)接受早报专访,笑说他的工作比“福伯”Harrison Ford(哈里逊福特)轻松多了。点击视频,看他为什么这么说。

《夺宝奇兵:命运转盘》是80岁的Harrison Ford告别传奇考古家“印第安纳琼斯”(Indiana Jones)这个经典角色的影片,也是该电影系列五部片的完结篇。Mads Mikkelsen获得演出机会,开心说:“电影启发了我们一代人,我有很多电影业的朋友都是因为这部戏而入行。”

他年轻时看电影,曾幻想自己是主人翁印第安纳琼斯。想不到40年后有机会参与电影演出,尽管是反派角色,他也义无反顾。他还在视频中分享接下角色的另一个实际考量(视频0:35)。

Mads Mikkelsen自出演让他“一坏成名”的2006年占士邦电影《皇家惊天赌局》(Casino Royale)后,开始成为好莱坞经典电影系列中的反派人选。他的反派角色包括2016年的漫威超级英雄片《奇异博士》(Doctor Strange)和《星际大战外传:侠盗一号》(Rogue One:A Star Wars Story),以及2022年的魔幻冒险片《怪兽与邓不利多的秘密》(Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore)。

他似乎越坏越多人爱,戏外赢得高人气。虽然喜欢反派角色,但Mads Mikkelsen也希望下来有机会诠释好人角色。他不禁叹:“是时候让观众喜欢另一面的我。”

配合电影1944年的故事背景,Mads Mikkelsen(左一)经科技加工被年轻化。(Lucasfilm Ltd.)

应故事所需,Mads Mikkelsen在片中经后制加工被年轻化,他如何点评自己被科技年轻化的模样?(视频1:55)