目击萧敬腾浪漫求婚 林湘萍：现场宾客边拍照边抹泪

萧敬腾星期二（6月27日）在社媒晒出与经纪人Summer（林有慧）的合照，宣布求婚成功，引来各方贺喜祝福。原来，在场的一对准新人的好友宾客中，还有林湘萍和老公田恩沛。

林湘萍晒出夫妇俩和一对准新人的合照，发文感叹：“16年……不容易…….孩子们的干爹干妈，有情人终成眷属……求婚成功！太开心啦！要幸福一辈子！祝福，我也祝福你们找到真正属于你们的幸福。”

萧敬腾与大13岁林有慧的绯闻传了多年，两人始终没承认。联合早报记者联系上在台北的林湘萍，问她多久前就知道萧敬腾和林有慧在一起，林湘萍笑答：“我们从来没有问过。”认为这是对朋友隐私和私人空间的尊重，“我们都顺其自然，相信时间到了他们会告诉我们的，哈哈！”

记者问，林湘萍的长子认萧敬腾和林有慧为干爸干妈，难道不是因为洞悉“萧林恋”？林湘萍说：“我们真没想过这个问题。我们也是直到前晚（26日）才知道真相的。”

她说，27日是林有慧的生日，他们都接到生日会邀请，但日前萧敬腾又邀请大家出席26日的聚会，林湘萍这才预感“怪怪的，是不是有什么大事要发生了”。她说：“到达现场，我们就明白了。”她称赞萧敬腾很用心布置现场，充满浪漫情调，“看不出他有这一面。”她还说萧敬腾很贴心，担心宾客们在等待“大事”发生时饿着，一早就准备了点心。

尽管不确定两人的关系，林湘萍说，觉得萧敬腾和林有慧之间相互扶持很有默契。她说，求婚仪式开始，大家都感动得哭了，边拍照边抹泪。“16年啊，比我和Alex（田恩沛）的9年婚姻还久！”

由于这两次聚会都在晚上，孩子隔天一早得上学，所以林湘萍夫妇都把孩子留在家里，没有参与活动。记者问，你们会怎么解释干爸干妈这才将结婚这件事，林湘萍笑说：“不知道耶，但对孩子来说，他们就是永远的干爸干妈啊！”