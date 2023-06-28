韩国“儿歌女团”NMIXX成员 个个有语言天分

韩国JYP娱乐旗下女团NMIXX星期五（6月23日）带着首个巡演“NICE TO MIXX YOU”来新，在星宇表演艺术中心（The Star Performing Arts Centre）与超过3000名NSWER（官方粉丝昵称）见面。

NMIXX于2022年2月出道，由队长吴海嫄（Haewon）、朴珍（Lily）、薛仑娥（Sullyoon）、裴真率（BAE）、金智佑（Jiwoo）和张圭珍（Kyujin）六名成员组成。团体凭借独特、洗脑的拼接风格在竞争激烈的韩国流行音乐市场中脱颖而出。

尽管出道资历尚浅，却不影响团体的舞台魅力及粉丝的热情。成员们异口同声表示，一直想近距离与粉丝见面，这次终于能够到新加坡表演，真的很高兴。值得一提的是，NMIXX的每位成员都能够用流利的英语和粉丝沟通，可见她们在舞台背后所付出的努力及心力。

NMIXX在台上劲歌热舞，粉丝在台下用热情回应偶像。（JYP Entertainment提供）

“NICE TO MIXX YOU”新加坡站共吸引约3000名粉丝出席。（JYP Entertainment提供）

逗趣的是，澳大利亚出生的成员Lily竟因为“太感动”而忘了自己会说英语。原来，新加坡粉丝通过视频给偶像一个惊喜，，视频中除了记载了团体一路走来的美好点滴，还有狮城粉丝想对NMIXX说的话。视频播完后，粉丝纷纷举起手上的粉红色横幅向偶像表白。横幅上写着：“与NMIXX在一起的每一瞬间，NSWER都会握着NMIXX的手”。成员Lily一时因太感动而脱口而出韩语，“我都忘了自己会说英语”，逗笑全场粉丝。

除了团体的热门歌曲如“O.O”“Dice”“Young，Dumb and Stupid”等，NMIXX更是诚意十足准备了特别舞台。除了有师姐团TWICE的经典曲“TT”，她们也唱跳了David Guetta和Bebe Rexha的“Hey Mama”。另外，NMIXX还唱了台湾乐团831的歌曲《想见你想见你想见你》。成员们标准的中文发音更是让粉丝觉得惊喜，为演唱会画上完美的句号。

NMIXX2023年5月开始在美国西雅图、洛杉矶、休斯顿、泰国曼谷和台北等地展开巡演开唱。在新加坡站后，NMIXX将到马尼拉开唱。NMIXX也将在7月11日以单曲“A Midsummer NMIXX’s Dream”回归乐坛。